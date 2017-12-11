Diyarbakır'da 6-7 haftalık hamile kadının, ambulansın ne kadar sürede geldiğini test etmek için acil talepte bulunması 112 görevlilerine "pes" dedirtti. Çoğu asılsız günde 9 bin çağrının geldiği Diyarbakır Acil Kontrol ve Komuta Merkezi görevlileri, vatandaşları gereksiz çağrılar konusunda bir kez daha uyardı.

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır'da her gün binlerce çağrıya cevap veren 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrılar kimi zaman komik anlar yaşanmasına sebep olurken, kimi zaman da ambulansın gerçek hastalara ulaşmasında gecikmelere neden oluyor. Diyarbakır Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Levent Bayka, Sağlık Bakanlığının politikalarından birinin de acil sağlık hizmetlerinin yurdun en ücra köşesine 7 gün 24 saat ulaşmasının sağlanması olduğunu ifade ederek, bunu gerçekleştirirken bazı zorluklarla karşılaştıklarını söyledi.



"GÜNDE 9 BİN ÇAĞRI GELİYOR"

Acil çağrı hattının gereksiz aranması ve trafikte ambulansa yol verilmemesi ile ilgili olarak 2015 yılında başlattıkları "Yaşama yol ver" kampanyası ile okullarda, AVM'lerde, halka açık alanlarda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bayka, "Acil çağrı hattının gereksiz aranmaması ile ilgili genelde çocuklar ve telefon tamircileri tarafından bir taciz bulunmakta. Bunun önüne geçmek için okullarımızda çocuklara bilgilendirme eğitimleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde günlük 15 bin civarında olan çağrı sayımızın 9 bine düştüğü görülmektedir. Bu sayede vatandaşa en hızlı ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmayı planlamaktayız. Hastalarımıza şehir merkezinde 10 dakikanın, kırsalda da 30 dakikanın altında ulaşmayı planlamaktayız. Diyarbakır özelinde 6-7 dakika içerisinde bir ortalama ile vakalarımıza ulaşmaktayız. Bunu sağlamaya çalışırken 'Yaşama yol ver' kampanyası kapsamında otobüs ve taksi duraklarına, okul servislerine, sürücülere ulaşarak, trafikte ambulansa yol verilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. Bunun verimini de vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yavaş yavaş almaktayız. Vatandaşlarımız bu duyarlılığı gösterdikten sonra en hızlı ve en kaliteli bir şekilde bu hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız. Lütfen acil çağrı hattını gereksiz meşgul etmeyelim, trafikte ambulansa yol verelim, yaşama yol verelim" dedi.



HAMİLE KADIN AMBULANSI TEST ETTİ

İl Ambulans Servisi Başhekimliği içerisinde bulunan Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan Esma Özdemir, gelen çağrıların bazen trajik ve bazen de komik olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Eğil ilçesinin ücra bir köyüne doğum nedeniyle ambulans talebinde bulunulmuştu. Ekiplerimizi görevlendirdik. Ekiplerimiz olay yerine ulaştıklarında kadına bir süre ulaşamadılar. Bulduklarında ise kadının 6-7 haftalık yeni gebe olduğunu öğrendiler. Arkadaşlarımız 'Ambulansı neden çağırdınız' diye sorduklarında ise kadın, doğum zamanında ne kadar sürede geleceğimizi test etmek için aradığını ifade etmiş. Bu şekilde bir anımız oldu. Bunun dışında telefonu meşgul ederek, 'Ambulansınız var mı, bizde de transit var kapıştıralım mı?' gibisinden ya da çok klasik olarak, 'Burada çok ölü var neredesiniz? Biz mezarlıktayız' gibisinden meşgul edilebiliyor. Bazen sadece çağrı merkezi meşgul edilebiliyor, bazen hem ambulans hem telefon hattı meşgul edilebiliyor. 112'yi gereksiz meşgul edince vicdani boyutu düşünmek gerekir. Bizi meşgul ettiklerinde bize gerçekten ulaşmak isteyenler ulaşamıyor. Bize çağrı düştüğü anda hemen ekip yönlendiriliyor ve ekiplerimiz aksi bir durum olmadıkça, trafiğe takılmadıkça ya da adres verme konusunda hasta yakınları ile problem yaşanmadığı sürece maksimum 6-7 dakika içerisinde olay yerine ulaşıyor. Şu an bizim 'Yaşama yol ver' kampanyamız nedeniyle artık daha çok yol veriliyor. İnsanlarımız az da olsa bilinçlendiler. Çağrı hattının meşgul edilmemesi konusunda vatandaşlarımızı tekrardan uyarmak istiyorum."