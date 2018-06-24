Diyarbakır Mesut Yılmaz İlkokulu'nda mühürlü boş zarflar dağıtıldığı iddia edilmesi üzerine emniyet ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda usulsüz bir durumun söz konusu olmadığı ortaya çıktı. Okulda bazı sandıklarda zarf eksik olduğundan dolayı sandık başkanları tarafından YSK'dan 300 adet zarf talep edildiği belirlendi. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan "Bazı sandıklarda zarf eksik olduğu için sandık başkanları tarafından YSK'dan zarf talebinde bulunulmuş. Ama zarflar açık getirildiği için sorun olmuş. Zarflar sandıklara dağıtıldı. Usulsüz bir durum söz konusu değil" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, Diyarbakır Merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan Mesut Yılmaz İlkokulu'nda mühürlü zarflar dağıtıldığı iddia edildi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan inceleler sonucundan usulsüz bir durumun olmadığı ortaya çıktı. Okulda bazı sandıklarda mühürlü zarf eksik olduğu için sandık başkanları tarafından Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) 300 adet zarf talep edildiği belirlendi.

EMNİYET MÜDÜRÜ: USULSÜZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Okulda bazı sandıklarda zarf eksik olduğundan dolayı sandık başkanları tarafından YSK'dan toplamda 300 tane zarf talebinde bulunulmuş. Fakat bunlar açık olarak getirildiği için sorun oluşturmuş, yanlış anlaşılma olmuştur. YSK ve 2. Bölge seçim hakimiyle yapılan görüşme sonucunda zarf getiren kişilerin kendi görevlileri olduğunu söylediler. Sandık başkanları, müşahitler yapılan görüşmelerde zarf talebinde bulunduklarını söylediler. Zarflar sandıklara dağıtıldı. Ekiplerimiz tarafından tutanak tutuldu. Herhangi usulsüz bir durum söz konusu değil."

BAŞKA SANDIKTA OY KULLANILDI

Diyarbakır'da bir başka okulda, başka sandıkta oy kullanan bir kişi tespit edilerek tutanak tutulduğu öğrenildi. Ayrıca bir sandıktan da isim listesinin olmadığı belirlenmesi üzerine emniyet ekipleri tarafından YSK'dan isim listesi getirilerek, sandık başkanına teslim edildiği belirtildi.