Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 251 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında 18 Ekim günü başlayan narko-terör operasyonu tamamlandı. Operasyon kapsamında, terör örgütünün kullandığı 6 doğal mağara kullanılmaz hale getirilirken, patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere 4 doğal kaya oyuğu içerisinde gizlenmiş vaziyette çok sayıda tüp, 251 kilo esrar ve 184.9 kilo kenevir tohumu ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre Lice, Hazro, Kulp ve Silvan kırsalında 18 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başlayan 'Bayrak-64 Şehit Güvenlik Korucusu Cevat Bilgiç Operasyonu', 20 Ekim 2017 Cuma günü saat 23.00 itibariyle tamamlandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda; Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 6 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir. Silvan İlçesi Dağcılar Köyü Kayabağı ve Ergeçidi mezraları ile Erkenciler Köyü mülki sınırları içerisinde, 4 ayrı doğal kaya oyuğu içerisine gizlenmiş vaziyette; 1 adet ev tipi fırın, 1 adet 12 kg'lık tüp, 8 adet dolu küçük tüp, 2 adet fırın tepsisi, 2 adet palaska, 2 adet tshirt, 3 çift ayakkabı, 4 litre ayçiçek yağı, 200 gr toz şeker ve 200 gr un bulunmayı müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince, yerinde imha edilmiştir. Silvan İlçesi Erkenciler ile Lice İlçesi Kerpiçören köyleri mülki sınırları içerisinde, ağaçların arasına gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette, 1 adet Jelikan bidon, 3 adet gaz maskesi, plakası bulunmayan 1 adet çelik yelek ile 4 adet boş kütüklük, 1 adet baş kısmı kesilmiş 12 kg'lık tüp, 1 adet boş küçük tüp, 18 lt ayçiçek yağı bulunmuş olup, tüpler ile ayçiçek yağı yerinde tahrip edilmiş, diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 305 araç ve 779 şahsın sorgulaması yapılmış, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 70 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti icra edilmiştir."

Açıklamada, narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; Lice ilçesi Kutlu Köyü Kerpiçören Mezrası, Hazro ilçesi Teknebaşı ve Meşebağları köyleri mülki sınırları içerisindeki arazi, konut ve eklentilerinde adli arama ve yol kontrolleri yapıldığı ifade edilirken, şöyle devam edildi:

"Arama faaliyetleri sonucunda, 198 kilo kubar ve 53 kilo toz olmak üzere toplam 251 kilo esrar maddesi ve 184.9 kilo kenevir tohumu ile 1 hassas tartı ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince, esrar maddeleri ile birlikte uyuşturucu madde taşınmasında kullanılan 4 ayrı araç muhafaza altına, söz konusu uyuşturucu olayları ile ilgili 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."