Diyarbakır'da, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi 21 yaşındaki Rojbin İ.'yi uyurken pompalı tüfekle öldürmekle suçlanan Ş.İ. hakkında, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.



DHA'nın haberine göre olay, 25 Aralık 2017 günü merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Hırsızlık ve kapkaç suçlarından kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden çıkan 29 yaşındaki Ş.İ., kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Rojbin İ.'yi, evde uyurken pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçıp, 40 gün sonra teslim olan Ş.İ., tutuklanarak, cezaevine konuldu.





EVİ TERK EDİP, SIĞINMA EVİNE YERLEŞMİŞ



Rojbin İ.'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayan Savcılık, Ş.İ. hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek, eşi kasten öldürme' suçundan iddianame hazırladı. İddianamede, şüpheli Ş.İ.'nin daha önce işlediği suçlar nedeni ile cezaevinde olduğu ve olaydan bir hafta önce denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldığı belirtildi. İddianamede, Ş.İ.'ın cezaevinde olduğu dönemde Rojbin İ.'nin başka bir erkek ile görüştüğüne dair söylentiler çıktığı, bu nedenle genç kadının evi terk edip sığınma evine yerleştiği ifade edildi. İddianamede maktul ile sık sık tartışma yaşandığı ve geçimsizlik bulunduğu kaydedildi.





UYURKEN BAŞINA ATEŞ ETMİŞ



Olay günü saat 00.40 sıralarında Rojbin İ.'nin evlerinin oturma odasında uyuduğunu belirten savcı, bu sırada Ş.İ.'nin pompalı tüfek ile eşinin başına ateş ettiğini vurguladı. Maktulün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten savcı, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığının tespit edildiğini kaydetti, Ş.İ.'ın cezalandırılmasını istedi.



İddianame, Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

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