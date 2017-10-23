Diyarbakır'da uzman erbaşa silahlı saldırı

Diyarbakır'da Şehitlik semtinde bulunan evinden çıkan uzman onbaşıya, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

AA'nın haberine göre; Ağır yaralanan asker, 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Saldırının terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.