Diyarbakır’da kick boks, boks ve muay thai antrenörlüğü yapan Abdullatif Zilan (48), ailesinin geçimini sağlamak için 10 yıl sonra yeniden inşaatlarda çalışmaya başladı. Demirci çırağıyken arkadaşlarının yönlendirmesiyle kick boks ve boksa merak saran Zilan, hem inşaatlarda çalıştı hem spor yapmaya devam etti. 2008’de inşaat işlerini tamamen bırakarak antrenörlük belgesi aldı.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre Diyarbakır Spor Akademi Kulübü ve Derneği’ni kuran Zilan, Sur’da spor salonu açtı. 4 sporcusu dünya, Avrupa ve Türkiye’de 1, 2, ve 3.’lük dereceleri elde etti. Ancak 2015’te terör olayları nedeniyle salonu yıkıldı. Pes etmedi, çocuklarına açık alanlarda eğitim vermeye devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ödeneklerinin yetersiz olması nedeniyle çocuklarını birçok şampiyonaya kredi kartıyla borçlanarak götürdü. 90 lira yevmiye ile çalışan Zilan, “İşlerden arta kalan zamanda 4 çocuğumu şampiyonalara hazırlıyorum. Eğer bana destek verilirse, yüzlerce sporcu yetiştiririm, bunun için büyük paralara gerek yok” dedi.

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