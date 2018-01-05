Son yıllarda dünyada sürekli artan obezite hastalığına yakalanan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'de ilk kez kurulan Nişantaşı Hastanesi Obezite Enstitüsü uzman doktorlarından Dyt. Psk. Merve Gündüz, "Her kilolu insan obez demek değildir" diyerek obezite öncesi yapılan hatalara dikkat çekti. Sıkça yapılan doğru bilinen yanlışların insanları anlamsız yere yorduğunu söyleyen Gündüz; diyet yaparken yapılan hataları ve ise şöyle sıraladı:

YANLIŞ 1: "HER GÜN TARTILIYORUM"

Diyet yapan kişiler genel olarak her gün tartılma eğilimindedirler. "Bakalım diyetim işe yaramış mı?" gibi sorularla gün içinde bile o tartının üzerine defalarca çıkarız. Motivasyonumuz bozulunca da ne yapsam işe yaramıyor diye yakınırız. Oysa gün içindeki ağırlık sıklıkla dalgalanmalar göstermektedir. Yediğimiz yemekler, ödem, kabızlık, idrar gibi birçok faktör tartıya kilo artışı olarak yansımaktadır. Bunun yerine haftada 1 kez sabah aç karna, iç çamaşırlarıyla tuvalet sonrası ölçülmek yeterlidir.

YANLIŞ 2 "YEMEKLERİMDE HİÇ YAĞ KULLANMIYORUM"

Yağı hayatımdan tamamen çıkartırsam, yağ kütlem artmayacağı için kilo almam şeklinde bir inanış var. Gelin bir de şuradan bakalım. Hücre zarının yapısını oluşturan tabaka yağdan meydana gelmektedir. Diyetimizden yağı tamamen çıkarmamız demek metabolizmanın düzgün bir şekilde çalışamaması, yağda eriyen vitaminlerin (A,D,E,K) emiliminin tam yapılamaması demektir. Ayrıca fazladan tüketilen karbonhidrat ve protein de yağa dönüştüğünü ve yağların tokluk süresinin uzamasına yardımcı olduğunu unutmayın.

YANLIŞ 3 "ZAYIFLAMAK İÇİN LIGHT ÜRÜNLER TÜKETİYORUM AMA KİLOM AYNI"

Besinlerde porsiyon kontrolüne dikkat etmeyen birinin light ürünlerle zayıflamasını beklemek çok anlamlı değil. Ayrıca bir ürünün üzerinde 'light' yazıyor olması o ürünün sınırsızca tüketilebileceği, enerji içermediği anlamına gelmiyor. Burada önemli olan karbonhidrat-yağ-protein, her besin grubundan yeterli ve dengeli bir şekilde faydalanabilmek.

YANLIŞ 4 "BİTKİ ÇAYLARINI İSTEDİĞİM KADAR İÇEBİLİRİM"

Zayıflama diyeti yapan çoğu kişinin elinde kupa kupa bitki çaylarını görürüz. Yağ yakan çaylar şehir efsanesi gibi dilden dile dolanır. Bu çaylarda bağırsakların atım işlemini arttıran laksatifler, idrar çıkışını arttıran diüretikler ve terlemeyi arttırıcı etkileri sağlayan içerikler bulunmaktadır. Form çaylarında laksatif etki ile en çok kullanılan bitki sinamekidir. Sürekli olarak sinameki kullanımı, su ve elektrolit kaybına neden olacağı için kişi tartıda kilo kaybettiğini zannedebilir.

YANLIŞ 5 "DİYET YASAKLAR LİSTESİ DEMEK"

Gün geçtikçe yasaklardan uzak durmak daha da zorlaşmaya başlıyor ve sonunda dayanamayıp kendimizi o besini tüketirken buluyoruz. Besinleri yasaklamak yerine, miktar ve sıklığının düzenlendiği bir beslenme sistemi tercih etmemiz diyeti daha sürdürülebilir hale getirecektir.

doğru diyet

light ürünler zayıflatır mı?

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