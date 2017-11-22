Opera dünyasının en çok saygı duyulan isimlerinden Dmitri Hvorostovsky, Çarşamba günü sabat saatlerinde hayata veda etti. Hvorostovsky'ın yakınlarının yaptığı açıklamada “Ailesinin yanında, evi Londra'da huzur içinde öldü, sesinin sıcaklığı her zaman bize huzur vermeye devam edecek” denildi.

Sevilen baritona 2015 yılında beyin tümörü teşhisi konmuş, ve tüm canlı performanslarını iptal edilmişti. Viyana Devlet Opera'sı haziran ayında Dmitri Hvorostovsky'ın yaklaşan tüm etkinliklerinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Dmitri'nin mayıs ayında New York'un Metropolitan Opera Binası'nda ortaya koyduğu performans bütün seyircileri etkileyip, unutulmayan performansları arasında yerini almıştı.