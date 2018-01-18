Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, başhekimlikte düzenlenen toplantıda, hastane enfeksiyonlarını en alt seviyelere getirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2007 'den beri belirgin bir salgın olmadığını belirten Yuluğkural, tekli görülen enfeksiyonların Sağlık Bakanlığına bildirildiğini ifade etti.
AA'nın haberine göre; mevsimler nedeniyle hastalık zamanlarının da değiştiğine dikkat çeken Yuluğkural, "Mevsimler de kayıyor bunu da hatırlamak lazım. Mevsim dönüşümü nedeniyle kasım ve aralık ayları sıcak geçti. Bu nedenle birtakım değişiklikler oluşmaya başladı. Grip görülme vakıalarının zamanı önceki yıllar gibi değil örneğin. Grip sezonu değişti. Daha çok ocak, şubat ve mart aylarının sonralarına doğru kayacak. Korku oluşturacak bir tablo yok. Şu anki vakaların pek çoğu mevsimseldir" şeklinde konuştu.
ÇEVREYE HASTALIK BULAŞTIRMAMAK İÇİN NE YAPILMALI?
Bir gazetecinin "Bazı Avrupa ülkelerinde domuz gribi vakıaları görülmeye başladı. Bununla ilgili neler söylenebilir?" sorusuna Yuluğkural, şu yanıtı verdi: "Grip virüsü de Sağlık Bakanlığı tarafından müdürlüklere bildirimler yapılıyor bir sürreans ağı içerisinde. Bizim kliniğimizde yatan hastamız da yok. Korku oluşturacak bir tablo yok. Her grip domuz gribi değildir bunu bilmek gerekiyor. Korkudan önce yapılması gerekenler önemlidir. Kimseyi domuz ya da kuş gribi olmasının ilgilendirmemesi lazım. Herkesi şunun ilgilendirmesi gerekiyor. Öksürdüğüm zaman başkasına bulaştırıyor muyum? ağzımı mendille kapatıyor muyum? Elime de öksürdüysem elimi yıkıyor muyum? Hastalandığım zaman maske takıyor muyum başkasına bulaştırmamak için? bunları düşünmeliyiz. Grip çeşidi açısından uygulanacak tedaviyi de hekim düşünecek. Önemli olan ellerimizi güzelce yıkamak, öteye beriye aksırarak damlacıklarımızı çevreye bulaştırmamaktır."
HASTA YAKINLARI DA DİKKATLİ OLMALI
Hasta yakınlarının da enfeksiyonlara karşı önlem alması gerektiğini dile getiren Yuluğkural, "İnsanlar ellerini yıkayacak, en önemli önlem bu. Mikroorganizmalar ellerle buluşuyor. Gripten tutun da en kötü enfeksiyon tablolarına kadar genelde ellerimizle bulaştırıyoruz korunma açısından eğer söylersek. Ellerini düzgünce yıkayacaklar. Hasta olduklarında ise bu hastalıkla ilgili gereken önlemleri alacaklar. Aksırırken, hapşırırken ağzını bir mendille kapatacaklar. Hastayken de mümkün olduğu kadar dinlenmeye çalışacaklar kendi sağlıkları için" dedi.
TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Gündeniz Altıay da kış aylarında gribal enfeksiyonlarda artış yaşandığını belirterek, "Yine domuz gribi dediğimiz H1N1 suçları, şu an bütün ülkemizde görülen bütün gribin, influenza salgını, influenza virüsünün devamı niteliğinde devam ediyor. Ama özel çok ciddi bir alarm şeklinde bir bilgimiz yok yani ne ulusal ne yerel.. Ama mevsim grip mevsimi, mart sonuna kadar sürer" diye konuştu.
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