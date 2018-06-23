HT Magazin'in haberine göre, yol üstündeki bir çiçekçiden iki demet çiçek alan sempatik oyuncu, “30 günden az bir zaman kaldı. İkizler için tüm hazırlıklar tamam” deyip müsaade istedikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

Karnı burnunda olan Doğa Rutkay, doktor çıkışı cadde üzerindeki çiçeklere kayıtsız kalamadı.