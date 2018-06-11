Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, 4 yılda sigorta şirketleri içinde 9’uncu sıraya yükseldiklerini ve kârlılığı ön planda tutarak büyümeye devam edeceklerini belirtip “Kârlı ve hızlı büyümemizin altında tüm ürünlerde riskleri ölçerek fiyatlama yapmamız yatıyor. Satış sonrası hizmeti çok iyi veriyoruz. Yerli olmamız da son dönemdeki belki siyasi konjonktürün de etkisiyle avantaj oldu. Yabancıların Türkiye’ye baskısı vatandaşları yerli firmalara yöneltti. Son dönemde yerlilik tercih nedeni oluyor” şeklinde konuştu.

Sigorta sektöründeki yabancı yoğunlaşmasına değinen Kırmızı, yabancı şirketlerin ülkemizi tercih ederken getirdikleri knowhow ve bilgi birikimini önemsediğini belirtti. Şirketlerin kâr amaçlı olarak Türkiye’de bulunduklarını hatırlatan Kırmızı, “Bu amaçları doğrultusunda başladıkları yıldan bugüne kadar yabancı yatırımcıların zarar ettiğini düşünmüyorum. Belki bazı yıllar zarar etmişlerdir ama uzun vadede toplamda çok ciddi kârlar elde etmişlerdir” diye konuştu.

İLLA LİMİT DOLACAK

Tamamlayıcı sağlık ve sağlık sigortasında ayakta tedavilerde kullanımın arttığına değinen Kırmızı, “Kullanıcı 10 tedavi hakkı varsa tümünü kullanma yoluna gidiyor. Hastalık olsa da olmasa da veya kolaylıkla doktora gitmeden atlatılacak bir hastalıkta bile limiti doldurmak için hastaneye gidiyor. Eğer bu alışkanlıklar değişirse kâr edilebilir. Yatarak tedavilerde böyle olamayacağı için kârlı bir alan. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortasında rakabet var. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ortalama yatarak tedaviler 300-400, ayakta tedaviler ise 700-800 lira düzeyinde. Oysa normal sağlık sigortasında bu rakam 2 bin 500 liralara kadar çıkıyor” dedi. Kırmızı, Doğa Sigorta’nın tamamlayıcı sağlık sigortasında Türkiye’nin her yerinde SGK anlaşması olan tüm illerde hastaneler ile anlaşmalı olduğunu dile getirdi.

KASKODA REKABET

Trafik sigortasındaki prim tavanı nedeniyle şirketlerin trafikten ziyade kasko sigortasına yöneldiğini kaydeden Kırmızı, bu nedenle oluşan rakebet nedeniyle daha önce kârlı bir alan olan kaskoda artık zarar oluştuğunu ifade etti.

- "Kimse göz göre göre para kaybetmek istemez. Mobilya ve kimyada söylediğimiz önlemler alınmadığı için sigorta yapılmaya yanaşılmıyor."

- "Motor branşında reasürörlere ilk baştan beri kâr ettiriyoruz. Bu nedenle daha rekabetçi olabiliyoruz ve öne çıkıyoruz."

- "Mobilsafe adıyla siber sigorta ürünümüz var. 50 lira primle telefonla yapılan bin Euro’luk işlemi güvence altına alıyoruz. Kurumsal çalışmalar da yapıyoruz."

TRAFİKTE BAŞA BAŞ YAKALANDI

Trafik sigortasında gelen tavan fiyat uygulamasının ardından yapılan ayarlamalar ile fiyatın başa baş noktasına geldiğini ifade eden Kırmızı, “Ancak dövizin artışı hasar maliyetlerimizi etkiledi. Eğer dövizin artışı belirli düzeyde kalır ve aylık yüzde 1.5’lik artışlar devam ederse kârlılık yakalanabilir” dedi. Otomobil hasarları için yedek parçalarda hem üretim hem de eşdeğer parça kullanımının artmasının maliyet artışının önüne geçebileceğini anlatan Kırmızı, yerli parça kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

SİGORTACILIK 4 KAT BÜYÜYECEK

Kırmızı, sigortacılığın ekonominin gelişimine bağlı olarak geliştiğini ifade eden Kırmızı şöyle konuştu: “Şu anda dünyanın çeşitli ülkelerinde kriz yaşanıyor. Dünyada ticaret savaşları da ekonomileri etkiliyor. Biz de yakınımızda yaşanan savaşlar ve 15 Temmuz’daki darbe girişimi gibi önemli olaylar atlattık. Geçmişte de krizler bizi teğet geçmişti. Döviz artışına bakılırsa dünyadaki çalkantılar şu anda bizi de biraz etkilemiş gözüküyor. Ancak dünyada ve Türkiye’de ekonomik dalgalanmanın düzeleceğini, yaşananların dönemsel olduğunu düşünüyoruz. Bence 2019’da ekonomide yaşanan olumsuzlukları geride bırakırız.”

Sigortalılık oranlarına bakıldığı zaman sigortacılığın henüz potansiyelinin yüzde 25’ini kullandığını ifade eden Kırmızı, “Sigortacılık insanlarımızın alışkanlığının değişmesi ve ekonomimizin gelişmesi ile 4 kat daha büyüyecektir” dedi.

Kefalet sigortasında çalışmaları olduğunu ifade eden Kırmızı, şunları söyledi: “Türkiye’de 480 milyar liralık teminat verildiğini biliyoruz. Şu anda teminat yerine kefalet sigortası kullanılması için reasürörlerle çalışıyoruz. Altyapımızı kuruyoruz. Çok önemli talep var. Firmalar kredi limitlerini doldurmamak için kefalet sigortasını tercih edecektir.”

Katılım sigortacılığı alanında çalışmaların hızlandığını bilançoları içindeki toplam payının yüzde 12’ye çıktığını anlatan Kırmızı, “Geçen yıla kadar 2 kat büyüme var. Bu alanda kâr dağıtımı (motor branşı hariç) indirimler şeklinde yapılıyor. Katılım sigortacılığının büyümesi katılım bankalarını da büyütüyor. Çünkü fonlarımızı ancak katılım bankalarında değerlendirebiliyoruz” diye konuştu.

Sigortada sahte hasar bildirimleri ile ilgili olarak da Kırmızı, “Suiistimaller hasarın en az yüzde 20’si kadar. Bunlar önlenirse maliyetlerimiz yüzde 20 azalır” dedi.

BI’TIKLA OTOMATİK KATILIM

Avivasa, 1 Temmuz 2018 tarihinde, 10-49 çalışanı olan iki yüz bini aşkın işletmenin ve üç milyon üç yüz bin çalışanın sisteme dahil olacağı otomatik katılımın beşinci fazına hazır. Avivasa CEO’su Fırat Kuruca, “İşverenlerin ve/veya mükellefleri adına işlem yapan mali müşavirlerin, web sitemiz üzerinden teklif alıp, kolay ve hızlı bir şekilde otomatik katılım sürecine dahil olmalarını sağlamak amacıyla, “Online Otomatik Katılım” uygulamamızı devreye aldık. Bu platform üzerinden firma yetkilileri veya mali müşavirler, teklif alıp sözleşme sürecini tamamlayabiliyorlar” dedi. Kurucu Otomatik Katılım sürecinde, “Bi’tıkla Bireysel” ve “Bi’tıkla Kurumsal” online şubelerini hayata geçirdiklerini belirtti.