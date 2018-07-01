Doğada bakıma muhtaç yavru bir kuş buldular, her şey ondan sonra başladı

Yabani bir yavru kuş bulan aile, öyle bir mucizeye imza attı ki... 4 hafta baktıktan sonra onu doğaya salan aile, kuşun onları terk etmediğini gördü. Anne Dina'ya kanser teşhisi konulduktan sonra eve daha sık gelmesi ve onları bırakmaması, hepsi için bir moral kaynağı olmuş... Hastalığını yenen Dina, şimdi Gracie ile olduğu her anı fotoğraflıyor