Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın sokaktaki güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Olayın yaşandığı sokaktaki kameraya yansıyan görüntülerde, 18 yaşında yaşamını yitiren Elif Geldi ile yaralanan Şehmus Bora'nın (32) evin önüne geldikleri sırada şiddetli bir patlama yaşandığı görülüyor.

Görüntülerde, patlama sonrası sokağın tozla kaplandığı, çevredeki vatandaşların yardım için olay yerine koştukları anlar yer alıyor.

Sabah saatlerinde Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmiş, yıkılan evdeki Hikmet Güner ile yoldan geçen Elif Geldi (18) ve Şehmus Bora (32) yaralanmıştı. Elif Geldi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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