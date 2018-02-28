Doğan Medya Center davasında savcı mütaalasını açıkladı

AA'nın haberine göre; FETÖ'nün darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, tutuklu 3 eski subayın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "haberleşmenin engellenmesi" suçundan 7 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması, diğer 16 sanığın ise beraati istendi.

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