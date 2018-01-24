Ankara ile Kars arasında sefer yapan ve HABERTÜRK’ün de geçtiğimiz günlerde sayfalarına taşıdığı Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı turistler, turizmin canlanmasına vesile oldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Ankara’dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergâhını izleyen Doğu Ekspresi treni, yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından yolcularını Kars’a ulaştırıyor.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, Kars’ın hak ettiği yere gelebilmesi açısından önemli bir fırsat yakalandığını ve bunun değerlendirilmesi için kamu kuruluşları ile STK’ların ortak hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, “Biz şu anda çok iyi bir trend yakaladık. Bunu 12 aya yaymak zorundayız” dedi.

doğu ekspresi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER