Doğu Guta'da beş saat sürecek ateşkes başladı.

Suriye'de başkent Şam kırsalında bulunan Doğu Guta'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bölgede yerel saatle 09.00 ve 14.00 arasında saldırılara ara verilmesi bu sabah uygulamaya başlandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Guta'da "insani mola" talimatı verdiğini belirterek, "Söz konusu talimat doğrultusunda sivil kayıpların yaşanmaması için yarından itibaren Doğu Guta'da her gün saat 09.00 ila 14.00 arasında insani mola verilecek" demiştii.

BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda insani yardımların Suriye geneline güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Suriye'de Beşar Esad rejiminin sivillere yönelik saldırılarını derhal durdurması ve ilk yardım görevlilerinin acil müdahale gereken bölgelere girişinin sağlanması gerektiğini söyledi ve "Suriye (rejimi), yüz binlerce sivili hava, top, roket ve ardından da kara saldırılarıyla terörize ediyor. Rejimin klorin gazını bir silah olarak kullanması, sadece durumu daha da kötüleştiriyor. ABD, insani yardım görevlilerinin acil yardıma muhtaç kişilere ulaşması için saldırıların derhal sona ermesi çağrısında bulunuyor." açıklamasında bulundu.

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