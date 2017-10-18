Rize'de doğum esnasında kafatası çatlayan ve sağ kolu kırılan bebeğin ailesi, Cumhuriyet Savcılığına ve Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu.
Alınan bilgiye göre, 1 yıllık evli olan Hamdi (25) ve Meryem Kopuz (25) çifti, ilk çocuklarının doğumu öncesinde Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
İHA'nın haberine göre; 40 haftalık gebelik süresinin tamamlandığını öğrenen Meryem Kopuz, doktorunun normal doğum yapacağını söylemesini üzerine 25 Eylül 2017 günü hastaneye yattı. Suni sancı verilmeye başlanan Kopuz, akşam saatlerinde doğuma alındı. İddiaya göre, doğuma girerken Kopuz'un yanına gelen bir ebe, doğum zamanının geldiğini ancak doğumun zor geçeceğini ve bebeğin aşağıya inmediğini söyledi. Kopuz'un yengesi de doğuma girerken, bebek kanala girmediği için doktor F.E'nin ısrarı üzerine ebenin üstten bastırarak doğumu sağladığı öne sürüldü. Doğumda bebeğin kafatası çatlarken, sağ kolu da kırıldı.
"BANA OĞLUMU 12 SAAT SONRA GÖSTERDİLER"
Çocuğunun doğumdan kendilerine 12 saat sonra gösterildiğini öne süren baba Hamdi Kopuz, "Daha sonra oğlumun doğum sırasında kafatasının çatladığını ve sağ kolunun da kırıldığını öğrendim. Bana 'bunlar olabilir' diye kendilerini savundular. Doğum sırasında ebe doktoru 'Normal doğum yapamaz' diye uyarmış ama doktor ısrarla 'normal doğum olacak' demiş. Kadın doğum uzmanı F.E. ile ebeler E.K. ve H.H. ile hastaneden şikayetçiyim. Savcılığa da giderek şikayetçi oldum. Ne gerekiyorsa yapılsın. Bu benim başıma gelenler, başkasının başına gelmesin" diye konuştu.
Bebeğinin tedavisinin evde sürdüğünü, eşinin kimse ile görüşmek istemediğini belirten Hamdi Kopuz, suçluların cezalandırılmasını istedi.
Öte yandan, hastane yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmadı.
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