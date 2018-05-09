Doktorlar, göz kanseri olan Danny Hunt'ın belirtilerini fark edemeyince Hunt'ın yüzünde hastalığa bağlı olarak dev bir delik oluştu.

Daily Mail'de yer alan habere göre; hastalıktan 1 yıl sonra Hunt'ın sağ gözü ve yüz kemiği alındı. Radyoterapi tedavisi dişlerinin dökülmesine sebep oldu, 58 yaşındaki Hunt artık yemek bile yiyemez hale geldi.

Yüzünün dörtte birinde dev bir delik meydana geldi. Kuzey Londra'da Islington'da yaşayan Danny Hunt, doktora gittiğinde tümörü olmasına rağmen doktorlar tarafından defalarca bir şeyi olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. Ancak sadece bir yıl sonra, eski bir bahçıvan olan Hunt'ın burun ve çenesindeki kemikle birlikte sağ gözü de çıkartıldı.

Hunt, görüntüsü yüzünden evden çıkamadığını, torununun onu gördüğünde çığlık çığlığa ağladığını söyledi. Öte yandan yüz cerrahisi için uygun bir hasta olmadığını vurgulayan Hunt, bu yüzden doktorların, sırtından aldığı deriyi ve bacağından aldığı atardamarı kullanarak yüzündeki boşluğu kapattıklarını söyledi.

İngiltere'de her yıl yaklaşık 750 yeni insana göz kanseri teşhisi konuluyor.

GÖZ KANSERİ BELİRTİLERİ

Göz içerisinde kızarıklık, göz kapaklarından oluşan şişlik, gözün etrafında iltihaplanma, kaşıntı gibi belirtiler göz kanserinin belirtileri olabilir. Tümörler bazen göz bebeğinin yuvarlak yapısını da bozabilir ve gözün içinde iris tabakadaki tümörlerdeyse bazen kahverengi bazense açık renkte kitleler görülebilir. Gözün arkasında ortaya çıkan tümörler ise bazen hiçbir şikayete sebep olmaz ve bunlar rutin muayene sırasında ortaya çıkabilir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER