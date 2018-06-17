Samsun'da bir hastanede doktorun yüzüne tekme atma atan ve güvenlik görevlisine saldıran şahısla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Saldırganlar olaydan sonra otomobil ile kaçmıştı. Kimliği tespit edilen G.S., avukatıyla beraber Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim olmuş, ifadesi alındıktan sonra da savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılmıştı.

"ŞİDDET KARŞILIKSIZ KALMADI"

Bakanlık'tan doktora ve güvenlik görevlisine saldırıyla alakalı olarak şu açıklamada bulunuldu:

"Kendini bilmez magandaların Samsun’da bir özel hastanede doktor ve güvenlik görevlilerine karşı uyguladığı şiddet karşılıksız kalmadı.

Savcılık yeniden harekete geçerek tekrar göz altı ve tutuklama kararı verdi.

Kamuoyunun ve sağlık camiasının tepkisini çeken ve infiale neden olan olay şöyle gelişti: Samsun’da bir gece klübünde çıkan tartışma kavgaya dönmüş ve yaralananlar olmuştur. Yaralıların Samsun’da özel bir hastaneye naklinden sonra, tartışma ve kavgayı hastanede de sürdürmek isteyen magandalar, önce hastanenin güvenlik görevlileri tarafından “Adı geçen yaralıların hastanede olmadıkları” söylenerek uzaklaştırılmıştır, ancak daha sonra aynı kişiler hastaneyi tekrar basmışlardır.

Magandaların uyguladıkları şiddet sonucu hem güvenlik görevlileri hem de doktor yaralanmıştır. Doktorun daha sonra yapılan muayene ve tedavisinde burnunun ve uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edilmiştir.

Polisin müdahalesi üzerine magandalar gözaltına alınmış, ancak daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. Şiddet olayının vuku bulması kadar, zanlıların serbest bırakılması kamuoyunda oluşan infiali artırmış ve bunun üzerine harekete geçen savcılık yeniden zanlıları gözaltına almıştır.

Zanlılardan bir tanesi, daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığının tespit edilmesinden sonra tutuklanmıştır. Yaralı doktor ve güvenlik görevlilerinin genel sağlık durumları iyidir.

Kendilerine geçmiş olsun diyor, bu tür şiddet olaylarının tekrarlanmaması dileği ile bu müessif hadiseyi kınıyoruz."





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