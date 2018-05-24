Afrikalı dolandırıcıların “Ayşe Kaddafi”nin adını kullanarak yaptığı dolandırıcılık, yeniden gündeme geldi. Habertürk’ün 2015’te gündeme taşıdığı yöntemle dolandırılmak istenen işadamı Mehmet Yıldız, konuyu internette araştırırken Habertürk’ün haberine ulaşınca dolandırılmaktan kurtuldu. Finlandiya’da iş yapan Yıldız’a atılan İngilizce mesajda “Merhaba, ben Ayşe Kaddafi, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin kızıyım. Yardımınıza ihtiyacım var. Hazinem Gana’da bir güvenlik şirketinde gizli tutuluyor. Hazinemi başka ülkeye çıkarmam lazım. Daha fazla bilgi vereceğim. Mail adresinizi yazarsanız oradan haberleşiriz” diye yazılıydı. Mesaja karşılık veren Yıldız’a, bu kez şu mesaj geldi:

“100 kiloluk altın külçelerim ve 9.5 milyon dolarlık servetim Gana’daki ACF Güvenlik Firması’nda bulunuyor. Sizin yurtdışı ile iş yaptığınızı biliyorum. Servetimi Afrika dışına çıkardığınızda yüzde 30’unu size vereceğim. Bana hesaplarınızla ilgili detayları yazın. Ben de o firmayla ilgili bilgiler vereceğim.”

‘HABERTÜRK YAZMIŞ’

İşadamı Yıldız, internette Ayşe Kaddafi ile ilgili arama yaptı. Habertürk’ün 18 Haziran 2015 günü “Afrikalı dolandırıcıların son yöntemi ‘Ayşe Kaddafi’ oyunu” başlıklı haberini gören işadamı, dolandırıcıların gerçek planını anladı. Telefona çıkmayıp mesaj gönderenleri engelleyen Yıldız, Habertürk’e şöyle konuştu:

“Bana aynen 3 yıl önce Habertürk’te yazılan haberin içeriğindeki ayrıntılar gibi yaklaştılar. İngilizce mesaj yazan kişi, Ayşe Kaddafi’nin bilinen resimlerini de gönderdi. Gayet ciddi geliyor. Ben de merak edip bir araştırayım dedim. Habertürk’ün yazdığı haberi görünce dolandırıcı olduklarını anladım. Zaten sorduğum sorulara da net cevap veremiyorlardı. Birçok kişinin bu tür dolandırıcılara para kaptırdıklarını okuyoruz hep. Öyle bir şey geldiğinde insanın önce bir araştırması lazım. Bu tuzağa düşmesin kimse.”

375 BİN TL DOLANDIRMIŞLARDI

İstanbul’da 3 yıl önce gerçekleşen bir olayda “Ayşe Kaddafi” oyununa inanan müteahhit O.T., dolandırıcılara 375 bin TL kaptırmıştı. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre işadamına cep telefonundaki Tango uygulamasından ulaşan dolandırıcılar, “Ben Ayşe Kaddafi, Gana’daki hazinemi yurtdışına çıkarmak istiyorum, para lazım” diyerek O.T.’yi ağına düşürmüştü. Ancak o olayın faili hâlâ bulunamadı.

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