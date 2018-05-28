Adana'da polis, 68 yaşındaki Fadime Gençay'ı telefon dolandırıcısının kurbanı olmaktan bankada düzenlenen operasyonla kurtardı.
DHA'nın haberine göre olay, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Telefon dolandırıcısı, evde oturan Fadime Gençay'ı arayarak, 'Eşiniz bir dolandırıcılık olayına karıştı. Kendisinin masum olduğu biliyoruz; ancak hesabınızda ne kadar para varsa gelip, sizden alıp, seri numaralarının inceleyeceğiz' dedi. Bunun üzerine korkan Gençay, dolandırıcıya, bankada 60 bin lirasının olduğunu söyledi. Dolandırıcı, parayı çekmek için bankaya gelen Gençay'a telefonu kapatmamasını, parayı çektikten sonra tarif edilen yere getirmesini istedi. Banka şubesine gelen Gençay'ın telefon görüşmelerini duyan çalışanlar ise hemen polisi aradı.
"SAKİN OL, ŞU ANDA DOLANDIRILIYORSUN"
İhbarla kısa sürede bankaya gelen polis, dolandırıcıyı tuzağa düşürmek için operasyon başlattı. Polis, kadının, telefon dolandırıcısıyla konuşmaya devam ettiğini görünce kağıda 'Sakin ol, biz polisiz. Şu anda dolandırılıyorsun. Telefondakine parayı çektiğini ve istenilen yere getireceğini söyle' yazıp, okuttu. Ekipler, daha sonra para gibi keserek, hazırladıkları kağıttan desteleri poşetleyip, Gençay'ın çantasına koydu. Paranın çekildiğine emin olan dolandırıcı, Fadime Gençay'a kimseyle konuşmamasını, eve geçip, beklemesini söyledi.
Polis, daha sonra bankadan çıkan Gençay'ı uzaktan izlemeye başladı. Bunun üzerine dolandırıcı, kadına, eve gitmesini ve gelen kişiye parayı vermesini söyledi. Sivil polisler ise Gençay'ın oturduğu apartmanın etrafını sardı. Bir süre evde bekleyen Gençay'ı tekrar arayan dolandırıcı, bu kez parayı, vereceği hesap numarasına yatırmasını istedi. Gençay ise polisin yönlendirmesiyle şeker ve tansiyon hastası olduğunu, tekrar bankaya gidemeyeceğini belirterek, parayı kendilerinin almasını istedi. Yanındaki polisler tarafından yönlendirilen Fadime Gençay, uzun süre dolandırıcıyı telefonda oyalayarak, parayı gelip, almaları için adres verdi. Ancak dolandırıcı, parayı almaya gelmedi. Polis, telefon dolandırıcısının yakalanması için çalışma başlattı.
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