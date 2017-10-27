Dolar bugün ne kadar oldu

Dün gün boyunca ağırlıklı olarak 3.76-3.78 bandında dalgalanan dolar kuru, Merkez Bankası'nın beklentiler dahilinde açıkladığı faizi değiştirmeme kararından fazla etkilenmedi.
Ancak akşam saatlerine doğru dolarda bir hareket yaşanırken, önce 3.80 TL, arkasından da 3.83 TL seviyesine kadar çıktı. Doların global piyasalarda da değer kazandığı görüldü.
Bu sabah ise dolar dünkü yüksek seviyelerini koruyor. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından saat 07.10 itibariyle 3.8208 seviyesinde bulunurken, euro da 4.4485 TL seviyelerinde.
Analistler dolarda global olarak da güçlü bir seyir olduğunu, bunun en önemli nedeninin ise Fed başkanlığına yönelik seçim süreci olabileceğini ifade ediyor.
3.75 TL ÖNEMLİ DESTEK
ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, PPK açıklamasında sıkı para politikasının düşünülenden daha uzun süre devam edeceği vurgusu yapılmasına karşın piyasalarda anlamlı bir tepki gözlenmediğini söyleyerek, "Son günlerdeki haber akışının yurt içi piyasalara olumsuz yansımasının yanı sıra Fed başkan adayları arasında Yellen'ın yer almadığı haberi dolara değer kazandırırken, Türkiye dahil gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı yarattı" dedi ve şöyle devam etti:
"Dolar/TL'de 3.75 seviyesi destek. Bu seviyenin üzerindeki her kapanışın ise kurda yukarı yön riskini artırabileceği düşünülebilir. Ancak Trump'ın para politikasında 'merkeze yakın' olarak bilinen Powell'i seçmesi halinde Türkiye varlıkları dahil gelişmekte olan ülke varlıklarında rahatlama görülmesi beklenebilir."
Dün akşam Politico’nun bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, görev süresi Şubat’ta dolacak olan Fed Başkanı Janet Yellen ve Kevin Warsh başkanlık atamasında yarış dışı kaldı. Habere göre ABD Başkanı Trump seçimini Jerome Powell ve John Taylor arasında yapacak.
ABD'DE BORSALAR YÜKSELDİ
New York Borsasında hisse senetleri Perşembe günü hafif yukarıda kapandı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 71.40 puan (yüzde 0.31) artışla 23,400.86 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) de 3.25 puan (yüzde 0.13) yükselişle 2,560.40 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 7.12 puan (yüzde 0.11) değer kaybıyla 6,556,77 puana geriledi.
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