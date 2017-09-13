Dolar ve petrolde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansımadı

Türkiye’de, dolar kurunun ve uluslararası piyasalardaki petrol fiyatının düşmesine karşın akaryakıt fiyatlarının yerinde sayması üzerine gözler bir kez daha bu sektöre çevrildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), daha önce akaryakıt sektöründe dağıtım şirketi ve bayi marjlarının öngörülen sınırları aşması nedeniyle 3 kez “tavan fiyat” uygulama kararı almıştı. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre EPDK, son olarak Kurban Bayramı öncesinde akaryakıt dağıtım şirketlerini marjlar konusunda bir yazıyla uyardı. Kurum, Kurban Bayramı’nda tüketici aleyhine gelişebilecek veya rekabeti olumsuz etkileyecek fiyat hareketlerinden kaçınılmasını istedi.

KURDAKİ DÜŞÜŞ POMPAYA YANSIMADI

EPDK, akaryakıt fiyatlarının son zamanlarda dağıtıcı ve bayi marjlarının, kriter alınan Avrupa Birliği (AB) ülkelerindekilere göre yüksek belirlendiğini saptadı. Kurumun, bu nedenle dağıtım şirketlerini marjlarla ilgili bir kez daha uyarma gereği duyduğu öğrenildi.

HABERTÜRK’ün yaptığı hesaplamalara göre bu yılın başında zirve yapan dolar kuru ocak ayında 3.75-3.94 aralığında seyretti. 2016 yılının aralık ayının ikinci yarısından 2017 yılının mart ayının ikinci haftasına kadar Brent petrolün varil fiyatı da 54 doların üzerinde oldu. Petrol fiyatı, mart ayının ikinci haftası ile ağustos ayının üçüncü haftası arasındaki 5.5 aylık dönemde 45-52 dolar arasında işlem gördü. Bu düşüşler akaryakıt pompa fiyatlarına yansımadı.

EN YÜKSEĞİ 31 OCAK’TA

Bu dönemde İstanbul’da 11 Ocak’ta bir litre benzin 5.24 TL, bir litre motorin 4.58 TL’den satıldı. 31 Ocak’ta 1 litre benzin 5.39, bir litre motorin de 4.65’ten satışa sunuldu. Bu düzeyler, pompada en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında 3.94 TL’yi gören dolar kuru, bugünlerde 3.40 TL’nin altına geriledi. Brent petrol de 54 dolar düzeyinde seyrediyor. Ancak, İstanbul’da bir litre benzin halen 5.27 TL, motorin de 4.63 TL düzeyinde bulunuyor.

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