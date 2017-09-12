Dolarda bugün yükseliş var

TL'nin sağladığı yüksek getiri ve dolarda küresel güç kaybı nedeniyle dün gerileyen dolarda bugün topasrlanma yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren kurlardaki hareketlilik dikkat çekerken, dolar/TL 3.4425 TL'ye kadar yükseldi.

Dolarda dünkü kapanış ise 3.4076 TL seviyesinden gerçekleşmişti.

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