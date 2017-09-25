Dolarda hareketli dakikalar

Bu sabah 3.5015/3.5030 seviyesinde olan dolar/TL 18 Ağustos'tan beri en yüksek olan 3.5312'ye kadar yükseldikten sonra saat 11.26'da 3.5294/3.5303 seviyesine ulaştı.

Açılışın ardından satışla karşılaşan BIST-100'de ise satışlar son yarım saat içinde hızlandı; endeks saat 11.26'da yüzde 2.12 düşüşle 101,916 seviyesinde hareket ediyor.

Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Akif Daşıran, "Jeopolitik risklerin öne çıktığı risk iştahını etkilediği bir dönemdeyiz, endeks üzerinde baskı yaratıyor. Türkiye ve bölge ülkelerinin referandum hakkındaki açıklamaları yakından izleniyor. Ekonomik yaptırımların ön planda olduğu anlaşılıyor, Barzani'nin bunlara vereceği tepki de yakından izleniyor. Değerlemelere bakıldığı zaman 100,000 seviyesinin uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

IKBY Kuzey Irak'ta bugün bağımsızlık referandumu yapılacağını açıklamış, bazı bölge ülkeleriyle birlikte Türkiye de referandumun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Referandumda Orta Doğu'da istikrarsızlığı ve şiddeti artıracağına ilişkin bölgesel ve uluslararası endişelere rağmen oy verme işlemi başlarken Dışişleri Bakanlığı, referandumun sonuçları bakımından Türkiye için yok hükmünde olduğunu ve Türkiye'nin kendisine yönelecek tehditler karşısında "tüm önlemleri" alacağı açıkladı.

dolar

Dolar kaç lira oldu

dolar tl

Dolar / TL kotasyonu