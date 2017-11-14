Dolarda son durum - Dolar ne kadar oldu? 14 Kasım dolar fiyatları

Saat 07.40 itibariyle dolar kuru 3.87 TL seviyesindeydi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) dün reel sektörün kur riskini yönetmek için vadeli döviz işlemleri başlatacağını duyurması ardından ilk tepki olarak gerileyen dolar/TL, dolarda küresel değer kazancı ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki kayıplara paralel öğleden sonra tekrar yükselmişti.
Dolarda yurtdışı gelişmeler belirleyici olmaya devam ederken, içeride bugünkü Hazine ihaleleri talep ve faiz seviyeleri açısından yakından izlenecek.
Hazine bugün Kasım ayı borçlanma programı çerçevesinde yeni iki yıllık gösterge olacak olan 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ilk kez, 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.
Dolar dün akşam piyasa kapanışında 3.88 TL seviyelerindeydi.
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