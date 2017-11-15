Dolardaki hareketle ilgili Şimşek'ten son dakika açıklaması

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Şimşek, şunları söyledi:

"Spekülasyonlar Türkiye'de döviz kurunu vurdu. Türkiye'ye güvenin. Terörle mücadele anlamında ciddi bir çalışma var. Türkiye şoklara karşı büyük direnç göstermiş büyüyor. Yakın coğrafyanın bizi aşağı çekmesi azalıyor. Türkiye hızla normalleşiyor. Türkiye reformlarla direncini artıracak. Sıkıntılı dönemin sonlarındayız. Uzun vadede negatif senaryolar çizmek zor. Türkiye lehine pozitif senaryolar var."

DOLARDA SON DURUM

Dün akşam 3.90 TL seviyesinin üzerini test eden dolar kuru bugüne biraz daha sakin başladı. Dolar öğle saatlerine yaklaşılırken 3.88-3.89 TL bandında hareket ediyor.

Dün 4.60 TL'nin üzerine çıkarak rekor kıran euro ise yine aynı seviyelerdeki hareketini sürdürüyor.

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