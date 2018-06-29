Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın’ın gaspçılar tarafından öldürülmesiyle ilgili ağabeyi Muammer Baycın, Habertürk’e konuştu.

Cenazenin Türkiye’ye getirilmesinin bir haftayı bulacağını kaydeden Baycın şunları söyledi: “Alper iş dönüşü otele giderken telefonla konuşuyormuş. O sırada tek başınaymış. Motorlu iki kişinin saldırısına uğramış. Arbede yaşanmış. Çantası ve telefonunu vermek istememiş. Direnince bıçaklayıp öldürmüşler. Kardeşim 6 aydır Dominik’teydi. Kamera arkasında çalışıyordu. Tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelmişti. Hayat dolu, çok azimli biriydi. Sözlenmişti. Alper’in cenazesi 1 haftaya Türkiye’ye gelecek. Dayım, cenaze işlemleri için Dominik’e gitti.”