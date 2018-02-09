Survivor 2018 fragmanı yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor 2018 yarışmacıları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler kadrosunun açıklanmasının ardından izleyiciler yarışmanın başlayacağı günü ve saati heyecanla beklemeye başladı. Öte yandan Acun Ilıcalı bugün Instagram hesabından Dominik'ten ilk tanıtım yayınladı. Peki, Survivor 2018 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler kadrosu kimler? İşte Survivor 2018 fragmanı ile yayın tarihi...

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tv8'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor 2018 için geri sayım başladı. İzleyiciler Survivor 2018'in ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Survivor 2018 10 Şubat yani yarın saat 20.30'da seyircisinin karşısına çıkacak. Dominik'te gerçekleştirilecek yarışmada bir ilk gerçekleşecek ve All Starlar, Gönüllülere karşı yarışacak.

SURVİVOR 2018 FRAGMANI

Survivor 2018'in ilk fragmanı Acun Ilıcalı tarafından paylaşıldı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan fragman heyecan yarattı. Fragmanda yarışmacaılar adaya geliyor ve mücadele başlıyor. Survivor'ın gelmiş geçmiş en iyi kadrosu ile gönüllüler yarışıyor. Fragmanın son sahnesinde Acun Ilıcalı'nın "Arkadaşlar, ünlülerden bir kişi direk olarak şimdi Gönüllülere geçecek. Ünlülerden geçecek ismi açıklıyorum..." dediği tanıtım izleyicide merak uyandırdı.

İşte Survivor 2018 fragmanı;

SURVİVOR YARIŞMACILARI - SURVİVOR KADROSU (2018 ALL STARLAR)

Survivor'un daha önce ekrana gelen sezonlarında ön plana çıkan ve başarılı olan yarışmacıların yarışacağı Survivor 2018 All Star'da sürpriz isimler yer alıyor. İşte Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler kadrosu ve yarışmacılar...

All Starlar Takımı

Hilmi Cem İntepe

Merve Aydın

Murat Ceylan

Sahra Işık

Nihat Doğan

Damla Can

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Adem Kılıççı

Nagihan Karadere

Hakan Hatipoğlu

Ümit Karan

Gönüllüler Takımı

Cumali Akgül

Birsen Bekgöz

Ramazan Kalyoncu

Gizem Kurtulan

Melih Özkaya

Yağmur Banda

Ecem Karaağaç

Nevin Yanıt Baltacı

Anıl Berk Baki

Funda Alkayış

Gamze Aksu

Marcus

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