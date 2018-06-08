Domuz gribi köpeklere de bulaşıyor

Çin’de yapılan bir araştırma, domuz gribinin köpeklere de bulaşabildiğini ortaya koydu.
AA'nın haberine göre; geçtiğimiz yıllarda yaşanan domuz gribi ve kuş gribi birçok insanın ölmesine sebep olmuştu. New York’taki Icahn Tıp Üniversitesinin Çin’de yaptığı bir çalışma, grip virüsünün domuzlardan köpekgillere sıçramış olabileceğini ortaya koydu. Icahn Tıp Üniversitesi Grip Virüsü Araştırma Merkezi tarafından 6 Haziran’da yayınlanan rapora göre; kuşlardan domuzlara geçen bir virüs mutasyona uğrayarak köpeklere bulaştı ve yeni bir virüs ortaya çıktı.
Araştırmacılar, köpeklerde buldukları bu yeni virüsün H3N8 olduğunu açıkladı. Bu virüsün başka köpeklere de bulaştığını söyleyen araştırmacılar, 10 yıl önceki kuş gribinin bugün hala nelere yol açtığına dikkat çekti.
"YENİ VİRÜSLER OLUŞABİLİR"
Dr. Adolfo Garca-Sastre konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha az risk taşıyan bir virüsle karşı karşıyayız ancak yeni bir grip virüsünün insanlarla çok daha yakın olan hayvanlara, yani diğer köpeklere de bulaşma riski bulunuyor” dedi.
Icahn Tıp Üniversitesi Grip Virüsü Araştırma Merkezi’ndeki bilim adamları, 5 yıl önce Çin’deki köpekler üzerine yaptıkları başka bir araştırmada da 16 farklı virüse rastlamıştı. Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, bilim adamlarının bulduğu virüslerin kaynağının kuş gribi olduğu ifade edildi.
Grip virüsü bir hayvandan başka bir hayvana bulaşınca mutasyona uğrayabiliyor ve yeni virüsler oluşabiliyor. 2009’daki H1N1 (kuş gribi) kuşlarda başlamış, daha sonra domuzlara sıçramıştı. Domuzlara bulaşınca genetiği değişen virüsler i çin bilim adamları yeni aşılar geliştirmek zorunda kalmıştı. Kuşlar ve domuzlar grip virüsünün mutasyonu için çok uygun. Fakat köpeklerde ve atlarda daha az genetik çeşitlilik mevcut. Bu nedenle bir virüsün mutasyonu daha zor. Fakat yeni oluşan virüsler büyük risk taşımasa bile insanlara bulaştığında tehlike arz edebiliyor.
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