Chicago Sanat Müzesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın New York’taki dairesinde bulunduğu söylenen Renoir tablosunun orijinal olmadığını çünkü orijinal tablonun kendileri tarafından sergilendiğini açıkladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Trump, daha önce biyografi yazarı Tim O Brien’a, Renoir’ın "İki Kız Kardeş" adlı eserinin orijinal olduğunu söylemiş, tablonun orijinalinin Chicago Sanat Enstitüsü’nde sergilendiğini bilen yazar ise durumu araştırmaya başlamıştı.

'YALANLARINA İNANIYOR'

Tablonun orijinalinin Chicago’da olduğunun açığa çıkmasının ardından O Brien, “Eminim evine gelenlere hâlâ ‘Bu orijinal’ diyordur. Çünkü bir süre sonra kendi yalanlarına inanmaya başlıyor. Herkese aynı hikâyeyi defalarca anlatınca gerçeklikten kopuyor” diye konuştu.

MELANIA DA SAHTECİ ÇIKTI

İddiaya göre Başkan Trump’ın eşi Melania’nın ofisindeki ‘Loca’ isimli Renoir tablosu da sahte. Tablonun orijinali ise Londra’daki Courtauld Galerisi’nde bulunuyor.