Resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya gelen Donald Trump, ikili görüşmelerin ardından Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soru cevap kısmında, CNN muhabiri Jim Acosta'nın Norveç vatandaşlarıyla ilgili sözlerinin doğru olup olmadığını sormasına sinirlenen Trump, Acosta'yı kameralar karşısında "Dışarı" diyerek kovdu.

CNN muhabiri Jim Acosta, Trump'ın geçtiğimiz günlerde Haitili göçmenlerle ilgili ırkçı yaklaşımda bulunan ve daha çok Norveç vatandaşının ülkelerine gelmesini istediği yönündeki sözlerini hatırlatarak, "Daha çok Norveç vatandaşı ABD'ye gelsin" sözlerinin doğru olup olmadığını sordu. Trump soruya, "Çok teşekkür ederim. Ben onların her yerden gelmesini istiyorum, her yerden" diyerek karşılık verdi.

Acosta bunun üzerine, "Yalnızca Kafkasyalılar ya da beyazların ülkelerinden olanlar mı, yoksa dünyanın diğer yerlerinden, renkli tene sahip insanların da gelmesini istiyor musunuz?" sorusu üzerine, Trump araya girdi ve parmağıyla Acosta'yı göstererek "Dışarı!" dedi. Beyaz Saray’da basın mensuplarıyla ilgilenen bir görevli, "Teşekkürler Jim" diyerek araya girdi.

— Jim Acosta (@Acosta) January 16, 2018

Olayın ardından Twitter hesabında konuyla ilgili açıklama yapan Jim Acosta, "Yalnızca göçmenlerle ilgili sorumu sormak istemiştim. Suratıma karşı bağırıp sorumu boğmaya çalıştılar. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da geçen haftaki bir toplantıda Trump'ın, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." dediği bildirilmişti. Toplantıya katılan Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin Trump'ın bu sözleri söylediğini açıklarken, Beyaz Saray yetkilileri açıklamanın çarpıtıldığını savunmuştu.

TRUMP'TAN NAZARBAYEV'E 'AFGANİSTAN' TEŞEKKÜRÜ

Trump, "DEAŞ ve Taliban'a karşı askeri birliklerimizin verdiği mücadeleye kritik lojistik destek sağlayan Kazakistan'ın bu desteğini sürdürmesinde Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in kişisel teminatını takdirle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması süreciyle ilgili diplomatik adımlarda Kazakistan'ın desteğini önemsediklerini kaydeden Trump, ABD ile Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin de giderek derinleştiğine işaret etti.

"AFGANİSTAN'A 75 MİLYON DOLAR DESTEK SAĞLADIK"

Cumhurbaşkanı Nazarbayev de Afganistan'ın istikrarının bölgenin istikrarı açısından hayati öneme sahip olduğunu, bu ülkenin terör unsurlarından arındırılması noktasında Washington yönetimi ile yakın çalıştıklarını ve şimdiye kadar Afganistan'a 75 milyon dolar insani ve teknik destek sağladıklarını belirtti.

Nazarbayev, bir zamanlar kendilerinin de nükleer silahlara sahip olduğunu, ancak bundan gönüllü olarak vazgeçtiklerini söyleyerek, "Sanıyorum Kazakistan nükleer silah peşinde olan diğer ülkelere bu konuda söz söyleme hakkına sahiptir. İran'a bu şekilde konuşuyoruz, Kuzey Kore ile bu şekilde konuşacağız. Kuzey Kore konusu ABD, Çin ve Rusya'nın ortak çabalarıyla çözülebilir." diye konuştu.

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