Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma kapanarak takipsizlik kararı verildi. Savcılık, olaydan önce Aker'in cep telefonundan "Kadavra bağışı nasıl yapılır?", "Siyanür nedir?" ve "Ölü insanın vücudu neden sertleşir" gibi araştırmalar yaptığını tespit etti.



"O GÜN BENİM GÖREVİM CESETLERE SAHİP ÇIKMAKMIŞ"



Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı. Aker'in aradığı bilgilere açıklık getirdi.



"Teyzem ölümden korkan bir insandı" diyen Dora Ercan, "Teyzem öldükten sonra toprağın altına girmek istemezdi. Beni kadavra olarak bir üniversiteye verin, benden yararlansınlar derdi. 'Organlarımdan yaralansınlar' derdi. Siyanür'ün Vatan'la hiç alakası yok. Teyzem bir ara Amerika'da ötenaziyi de araştırıyordu." ifadelerini kullandı.



Dora Ercan, 'O gün benim görevim de cesetlere sahip çıkmakmış' dedi.

VATAN ŞAŞMAZ

filiz aker

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