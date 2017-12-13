Engelli ve dezavantajlı bireylere destek için sivil toplum kuruluşlarıyla projeler üreten Sabancı Vakfı son olarak Down Sendromlular Derneği’yle 51 down sendromlu gencin 7 sektörde iş bulup hayata atılmasını sağladı. Gençlerden biri de 22 yaşındaki Büşra Nur Konal. Büşra, 9 ay önce projeye destek veren ünlü bir restoran zincirinde işe başlamış. Çalıştığı restoranda titizlik, düzene verdiği önem ve güler yüzüyle tanınıyor.

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre her gün İstanbul’un bir yakasından diğer yakasına otobüsle giden Büşra, sabah tek başına Beykoz’daki evinden çıkıp Mecidiyeköy’deki işyerine geliyor. Büşra, hayatındaki değişimi anlatırken gözlerinin içi gülüyor. Mavi eldivenlerini giyip, bezle tepsileri temizleyen Büşra, “Burada sunumları ben hazırlıyorum. Çalışmaktan keyif alıyorum. Tabakları kendi zevkime göre hazırlıyorum. İnsanlar çok beğeniyor. Eldivenlerimi takıyorum. Daha sonra peçeteleri ve yanlarına limon, kurabiye koyuyorum. Süslüyorum yani” diyor.

‘BENİ HER ŞEY MUTLU EDİYOR’

Güleç yüzüyle Büşra, en çok mutlu olduğu şeyi soranlara, “Her şey!” diye yanıt veriyor. En çok işe gelip giderken yaşadığı trafikten şikâyetçi olduğunu söyleyen Büşra, bu yüzden bazen eve geç ulaştığını anlatıyor. Kazandığı parayla hem alışveriş yaptığını hem ailesine destek olduğunu belirterek mutluluğunu paylaşıyor.

Down Sendromlular Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen ise Büşra’nın işyerine hemen adapte olduğunu anlatıyor. Ekmen, “22 yaşında ve 9 aydır restoranda çalışıyor. İş koçlarımız 2 hafta adaptasyon eğitimi verdi. Çok hevesli. İnanılmaz bir değişim içine girdi. Sorunları kendi başlarına çözebilecek hale geldi” diyor.

‘İŞ İSTİYORLAR’

2 kızından biri down sendromlu olan Ekmen, Türkiye’de 70 bin kadar down sendromlu bireyin olduğunu ve bu bireylere dönük istihdamı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Ekmen, “İstihdam sağlanan 51 genç için iş koçlarından destek alıyor ve ailelerle işbirliği yapıyoruz. Onların çalıştırılmasını istiyoruz. Birçok iş alanına istihdam sağladık. Uyumlu çalışı- yorlar. Kendilerini korumayı, ardından da bağımsız yaşamayı öğrenebiliyorlar” dedi.

Sabancı Vakfı engelli gençlere hibe programı sayesinde istihdam sağlıyor. Vakfın 43 yıllık bir geçmişi var. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, “Türkiye’deki engelli verilerinde çok büyük bir eksiklik var. Doğru verilere ulaşamıyoruz. En büyük sorunumuz ise eğitim. Engelli birey eğitime gidemiyorsa, zincirleme olarak istihdama da gidemiyor demektir. 8.5 milyon engellinin sadece 1.8 milyonu istihdam edilebiliyor. Down sendromlu çocukların işe yerleştirilmesini 2 yıldır destekliyoruz. Bu projelerin model oluşturmasını istiyoruz. Sabancı Holding bünyesinde de down sendromlu bir gencimizi istihdam edeceğiz” dedi.