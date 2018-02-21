Saltbae hareketiyle tüm dünyaya adını duyuran Nusret Gökçe, Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün 'The Dr. Öz Show' programına konuk oldu.

Yayında beraber et pişiren ikili, finali tüm dünyada akım haline gelen saltbea hareketiyle yaptılar.

Dr. Öz, "Konuştuğum bütün şefler tuzsuz iyi yemek yapılamayacağını söylüyor. Problemin sadece tuz olmadığını fark ettim. Tuzun miktarı ve nereden getirildiği, işlenmiş olup olmadığı önemli. Eğer yemeğinizi bu şekilde pişirirseniz, yiyecekler de canlı kalır hem de tuzdan kaçınmış olursunuz" dedi.

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