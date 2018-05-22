Associated Press, CNN, CBS, Russia Today ve Çin devlet medyasından temsilciler, uçakla Kuzey Kore'ye gitmek üzere geldikleri Beijing havaalanında görüldüler. Reuters ve çok sayıda başka haber kuruluşu nükleer tesisin kapatılmasını izlemek için talepte bulunmuş olmalarına rağmen, Kuzey Kore'ye giriş izni alamadılar.

Pyongyang, Punggyeri tesislerinin 23-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak kapanışını izlemeleri için uluslararası medyadan az sayıda gazeteci davet etti, ancak hiç teknik uzman çağırmadı.

ABD, Kuzey Kore'den tesisin kapatılmasının "kalıcı ve geri dönüşü olmayan, denetlenmesi mümkün ve bilgileri açık" olmasını istemişti. Kuzey Kore'ye nükleer ve balistik füze programlarından dolayı Birleşmiş Milletler yaptırımları uygulanıyor. Pyongyang, uzun yıllar yoğun rekabet yaşadığı Güney Kore ve ABD ile son dönemde yaptığı yoğun görüşmeler sonunda nükleer deneme tesislerini kapatacağını açıklamıştı. Ancak Kuzey Kore, bu anlaşmadan sonra da, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılacak olan zirve toplantısından çekilme tehdidi yapmıştı.

Yaklaşık 10 gün önce ülkenin merkez haber ajansı, test alanlarının kaldırılmasının, tüm tünellerin patlatma ile çökertilmesi, girişlerin engellenmesi, tüm gözlem tesisleri ve araştırma binalarının kaldırılmasını kapsayacağını açıkladı.

Kuzey Kore, 23-25 ​​Mayıs'ta nükleer test sahasının kapatılmasını Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gelecek ay ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek olması nedeniyle, dramatik ama sembolik bir olaya dönüşmesi için bir "tören" yapacaklarını duyurmuştu.

Kuzey Kore'nin bu adımına karşılık, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore konusunda sert açıklamalarda bulunarak, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak, aksi durumda bu ülkenin Libya gibi olabileceğini belirtti.

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