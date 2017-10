Dream Theater’dan progresif müzik ziyafeti

Progresif rock ve metal hayranlarının uzun yıllardır bekledikleri an nihayet gerçekleşiyor. Dream Theater, kariyerini tabiri caizse uçuran albümü Images & Words'ün 25. yıl turnesiyle İstanbul’da. Amerikalı grup bu konserde klasikleşmiş albümü “Images & Words”ü baştan sona çalmakla kalmayacak, kariyerinin farklı dönemlerinden en iyi parçalarını ve 23 dakikalık efsanevi epiği “A Change of Seasons”ı da eksiksiz olarak icra edecek.



“Images & Words” Dream Theater’ın sadece en çok satan albümü değil, aynı zamanda grubun şakayla karışık “tek hit’imiz” diye yorumladığı ‘Pull Me Under’ şarkısını içeren albüm. Albümün yayımlandığı 1992 yılında sadece ‘Pull Me Under’ değil, klibi çekilen ‘Another Day’ ve ‘Take the Time’ da radyo ve televizyonlardan büyük ilgi görmüş, grubun küçük bir grupken birinci lige tırmanmasına katkıda bulunmuşlardı. ‘Metropolis Part 1 – The Miracle and the Sleeper’ şarkısı ise sadece tek başına klasik olmakla kalmamış, grup bu şarkının devamı niteliğindeki “Metropolis Part 2: Scenes from a Memory” albümüyle kariyerinin en başarılı ikinci albümüne imza atmıştı. Yıllar içinde sadece progresif rock veya progresif metal dünyasında değil, rock ve heavy metal janrında yayın yapan birçok dergi ve web sitesi tarafından tüm zamanların en iyi albümlerinden biri olarak gösterildi “Images and Words”. Popülerliğini kaybetmiş progresif rock’ı yeniden radara sokan albüm, 90’larda her tarzdan müzisyene ilham verdi ve virtüözite konusunda olduğu kadar şarkı yazımı konusunda da örnek gösterildi.



Dream Theater, “Images & Words”ün görselliğinden ve ses kuşağından yola çıkarak hazırladığı özel bir sahne ve ışık tasarımıyla, 10 Ekim'de İstanbul'da olacak. Grup, 25. yıldönümü konserinde “Images and Words” dışında bu albümü hazırladıkları dönemde yazdıkları, 7 bölümden oluşan ve 23 dakikalık süreye sahip “A Change of Seasons”ı da baştan sona çalıyor olacak ki, bu şarkı daha sonra kendi adını taşıyan ayrı bir EP’de yayımlanmış ve hayranlar arasında efsanevi bir statüye sahip olmuştu. Dream Theater, yıllar içinde bu şarkıdan bazı bölümleri konserlerine çalsa da şarkının tamamını epeydir bir bütün olarak çalmıyordu.



Üç perdelik gösteri!



Amerikalı grup bu turnede üç perde çalıyor. İlk perde grubun farklı dönemlerinden öne çıkan şarkıları içeriyor. 2. ve 3. perdelerde ise “Images and Words” albümü ve “A Change of Seasons” eksiksiz çalınacak.