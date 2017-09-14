Modifiye araçlarla kentin bir- çok noktasını ralli pistine çevirip drift yapan sürücülerle ilgili şikâyetler malum. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre trafiğin ortasında ya da gecenin bir yarısı egzoz sesi yükseltilmiş araçların birbirleriyle yarışması, drift yaparak tozu dumana katmaları İstanbulluları isyan ettiriyor. Aşırı hız ve yarış deyince aklımıza hemen Bağdat Caddesi, Beşiktaş, İstinye, Yeniköy ve Tarabya geliyor.

TEHLİKELİ ŞOVLAR

Başta bu bölgeler olmak üzere kentin birçok noktasından gelen şikâyetlere rağmen yıllardır bu sorumsuzluğun önüne geçilemiyor. Bağdat Caddesi gibi yerlerde hız koridoru ve kasis gibi önlemler alınsa da hız tutkunları kendilerine yeni mekânlar buluyor. Bir de motosikletliler var ki modifiye araç sürücülerini aratmı- yor. Tozu dumana katıp, gürültü parıltı çıkartarak yapılan bu şovlar güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor. Sorumsuz sürücüler hem kendilerinin hem de çevredekilerin hayatını tehlikeye atıyor. Yaşanan acı tecrübelere rağmen yürekleri hoplatan gösterilerin sonu gelmiyor. İşte son olarak Tuzla’yı ayağa kaldıran bir drift şikâyeti. Aslında Tuzla’dan gelen ilk şikâyet değil bu. Daha önce de Tuzla Formula pisti yanındaki boş alanda buluşan modifiye araç sahiplerinin drift yarışlarını geçtiğimiz yıllarda manşetimize taşı- mıştık. İlçede driftçilerin yeni adresi ise Şifa Mahallesi. Burada da çoğunlukla gece saatlerinde ortaya çıkan drift magandaları, yaptıkları şovlarla trafikteki sürücülerin canını ve kendi canlarını tehlikeye atıyor. Drift magandalarının gece yarılarına kadar süren drift şovunda oluşan gürültü mahalle sakinlerini uyutmuyor. Gürültü patırtıdan bıkan mahalleli, yetkililerden çözüm bulunmasını istiyor. Mahallelinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde bir grup drift magandası seyir halindeki diğer araçlara aldırmadan trafiği durdurup drift yapıyor.

KONVOYDAKI ŞOV BARİYERDE BITTI

Şile otoyolunda akan trafiğe aldırış etmeyerek düğün konvoyunda ‘Drift’ yapmaya çalışan iki trafik magandasından biri, direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Trafiği kilitleyen ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan driftçi magandanın bariyerlere çarpmasının ardından araçlarından inen vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Yaşananlar ise önünde seyir halinde bulunan araçtaki vatandaşlar tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde, akan trafikte seyreden iki sürücüden biri önce aracıyla ‘Drift’ yapmaya çalışıyor. Daha sonra ise yanında seyir halinde bulunan lüks otomobil sürücüsü- nün ‘Yanlama’ diye tabir edilen drift hareketini yapmak istediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı görülüyor.

DRİFT NEDİR?

Motor sporları arasında yer alan bir sürüş tekniği olan drift, trafiği kapalı alan ve yarış pistlerinde araçların arkalarını kaydırarak yaptıkları bir gösteri.