Dermatoloji Uzmanı Dr. Yelda Bice ayva tüyleri olarak adlandırılan dudak üstü ve yüz tüylenmelerine karşı önerilerde bulundu.
“Görsel olarak çok fark edilmese de vücudun birçok bölgesinde, en bilinen isimlendirmesi ile ayva tüyleri olarak adlandırılan daha ince ve zayıf tüyler bulunmaktadır” diye konuşan Dr. Yelda Bice, “Özellikle yüz bölgesi ve dudak üstündeki bu tüyler hormonal, genetik ırksal özellik veya tamamen dışardan yapılan müdahale ve yanlış ürünler ile daha kalın ve koyu renk halini alıp bizim terminal kıllar dediğimiz forma dönüşebilir. Bu da kişiyi görsel olarak rahatsız eden görünüme neden olur.
Bizim coğrafyamızda da, ırksal özelliklerimiz nedeni ile kadınlarımız normalde beklemediğimiz bölge tüylenmeleri açısından ne yazık ki şanssız. Dudak üstü ve yüz bölgesi tüylenmeleri de bu bölgeler arasında en sık rahatsızlık hissedilen bölgelerin başında geliyor. Dudak üstü ve yüz bölgesi tüylenmelerini azaltmak için de genel olarak baktığınızda birçok yöntem öneriliyor ve kullanılıyor.
Bunların arasında dışardan tüylerin alınması ile ilgili bant ağda, sir ağda, cımbızlama yöntemi, ameliyat eldiveni ile mekanik bölge tüylerini temizleme, ayrıca birçok karışım önerisi zerdeçal, süt, yulaf, yumurta akı ve benzeri ürünler ile yapılan karışımların uygulama önerileri gibi de birçok bilgi karmaşası bulunuyor.”
KIL KÖKLERİNİ BU YÖNTEMLERLE YOK ETMEK MÜMKÜN DEĞİL
Bu yöntemlerle kalıcı olarak kıl köklerini yok etmenin mümkün olmadığını kaydeden Yelda Bice, “Yapılan bu tip uygulamalar sonrasında ciltte alerjik reaksiyonlar, tahribatlar, renk değişiklikleri, kılların aktivasyonu nedeni ile kıllanmada tam tersi artışlar ya da bölgede akne benzeri lezyonlar, güneşe ve ışığa hassasiyetin artması ile lekelenme gibi problemlerle de karşılaşılabilmektedir.
Bu nedenle yüz ve dudak üstü tüylenmelerinde bölge kıllarını kalıcı olarak yok etmek için lazer ile kalıcı kıl yok etme tedavisi daha etkili ve kalıcı çözümdür” ifadelerini kullandı.
LAZERLE KALICI ÇÖZÜM
Dr. Bice uygun lazer yönteminin belirlenmesi gerektiğini de dikkat çekerek sözlerine şunları ekledi: “Lazerle kalıcı kıl yok etme tedavisinde bölge kıllarının yapısı ve cilt tipi değerlendirildikten sonra hangi tip lazer sisteminin kullanılacağını belirleyip tedavilere başlanır. Bu yöntemle tekrarlı seanslarla kalıcı tedavi sonuçları alınabilir ve bölge derisi bronz olmadığı sürece yaz aylarında da işlemlere devam edilebilir. Lazer ile epilasyon yöntemine uygun renk ve yapıda olmayan tüyler için de yine bölge tüylerini sarartma ve azaltmaya yönelik lazerlerle yapılan tüy sarartma tedavisi de yine yapılabilecek uygulamalar arasındadır.”
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