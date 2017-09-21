Bacaklar ne zaman tıraş edilmeli?

Bacağınızın arkasında ağrı duyuyorsanız, bacaklarınızı tıraş etme zamanınızı değiştirmeniz gerekecek. Ve bu hayatınızda büyük bir fark yaratacak. Çünkü vücut ısınız ile bacaklarınızı tıraş etme arasında bağlantı var.

Mirror'da yer alan habere göre; Aşırı ve istenmeyen tüylerden kurtulma zamanı geldiğinde birkaç seçenek bulunur. Tüy dökücü kremler kötü kokuludur ve acı verir. Bir diğer seçenek ise ağdadır. Lazer epilasyon ise parası ve zamanı bol olanlar için geçerli.

Yeni haberler ise bacaklarınızı yanlış aldığınızı bir başka deyişle yanlış zamanda tıraş ettiğinizi ortaya çıkardı.

Güzellik uzmanlarına göre; bacaklar için en iyi tıraş zamanı; sabahleyin duş sırasında tercih edenleri üzecek ama gece yatmadan öncedir. Bu, en düzgün sonuca ulaşmanızı sağlar.

Örneğin, sabah duş yaparken bacaklarınızı tıraş ederseniz vücut ısınız yükselir ama dışarı çıktığınızda soğur. Bu da cildinizi ve gözeneklerinizi sıkılaştırır ve bacaklarınızda gün boyu karıncalanma hissi oluşturur.

Fakat bacaklarınızı eğer gece tıraş ederseniz; bacaklarınız daha sıcaktır ve belli belirsiz şişer. Sabah kalktığınızda ise küçük kıl folikülleri geri çekilir ve kıl kökleri belli olmaz. Bu yüzden bacaklarınızın daha yumuşak olması için bacaklarınızı tıraş etmeyi gece saatlerine bırakmalısınız.

Bacak tıraşı