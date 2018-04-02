TEM Otoyolu'nda düğün konvoyu tüm şeritleri kapatıp düşük hızda ilerleyince polisler tarafından durdurulup konvoydaki 37 sürücüye ceza kesildi. Bu nedenle gelin ve damat düğüne geç kaldı. Gelin Selin Demir, "Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım. 1 Nisan şakası zannettim" dedi. Sürücüler akşam yapılan düğünde ceza makbuzlarını '1 Nisan şakası' olarak damada taktı.
DHA'nın haberine göre, TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında düğün konvoyu bütün şeritleri kapatıp düşük hızda ilerledi. Şeritlerin kapatıldığını gören yoldaki diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Otoyolda bulunan trafik kameraları ile de tespit edilen 37 araçlık konvoy Mahmutbey Gişelerde polis kontrolünde durduruldu. Polis ekipleri konvoyda bulunan bütün araçların gelin arabası gibi süslendiğini görünce kısa süre şaşkınlık yaşadı.
KONVOYDAKİ BÜTÜN ARAÇLARA CEZA KESİLDİ
Polisler konvoyda bulunan tüm araçlara trafiği tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesti. 37 araçlık konvoya cezai işlemin 1 saat sürmesi nedeniyle gelin ve damat düğüne geç kaldı. Damat Oğuzhan Şahin "Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Polisler bizi çevirdi ve bir ton ceza yazdılar. Düğünümüz birdeydi, saat oldu iki. Geç kaldık düğüne. Biz bir kötülük yapmadık sadece konvoy halinde gidiyorduk. Biz "1 Nisan şakası" falan zannettik. Şaka maka değilmiş ceza yazdılar gönderdiler' diye konuştu.
MAKBUZLARI GELİN VE DAMADA TAKTILAR
Gelin Selin Demir de " Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım. 1 Nisan şakası zannettim' dedi. Bu sırada düğün konvoyunun durduğunu gören çevredeki çocuklar da gelin ve damattan para istedi. Konvoyda bulunan bazı araçlar çalışmayınca çevredeki vatandaşların aracı iterek çalıştırmaya çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu. İşlemleri tamamlanan düğün konvoyu gecikmeli de olsa düğün salonuna doğru yola çıktı.
Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çiftinin düğünü Bağcılar'da bir salonda gerçekleşti. Düğüne gelen arkadaşları aralarında topladıkları ceza makbuzlarını toplu olarak damada "1 Nisan şakası" olarak taktı. Bu durum salondaki davetlilerin alkış ve gülüşmelerine neden oldu.
"1 NİSAN ŞAKASI ZANNETTİK"
Esenyurt´tan Bağcılar´daki düğün salonuna gelmek için yola çıktıklarını söyleyen damat Oğuzhan Şahin, "Kalabalık olduğumuz için yoğun trafik vardı. Mahmutbey gişelerinde polisler çevirdi. Bütün arkadaşlarıma ceza yazdı. Buradakilerin 2-3 katı ceza var. 1 Nisan şakası yapıyorlar, zannettik. 1 Nisan şakası olmadığını anladık. Bu arada benim ehliyetim kayboldu orada. Polis memurlarıyla yarın gidip görüşeceğim." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.