Akşamdan kalan pilavı ısıtıp yemeden önce bir kez daha düşünün. Çünkü pilavın tekrar ısıtılması gıda zehirlenmesine yol açabilir. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Beslenme uzmanları, ishalden kaçınmak için bir saat içinde yemeği buzdolabına koymanız gerektiğini açıklıyor.

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Bazı kişilerin pirinç pilavını yedikten sonra kalanını ertesi gün yemek için buzdolabına koyduğunu söyleyen uzmanlar, pirinci buzdolabında 24 saatten fazla tutmamak gerektiği konusunda uyarıyor.

İngiliz Beslenme uzmanı Fiona Hunter, pirinci bir kereden fazla ısıtmamak gerektiğini savunuyor ve sıcak olan pirincin de bir saat içinde soğutulması gerektiğini söylüyor.

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Ayrıca Hunter, pirincin pişirilmeden önce de saklama koşullarına dikkat etmek gerektiği konusunda uyarıyor. Doğru şartlarda saklanmamış pirincin pişirildiğinde bacillus cereus adı verilen bir bakteriyi ortaya çıkarabileceğini, bunun da gıda zehirlenmesine yol açabileceğini söylüyor.

Fiona Hunter, pişmiş pirincin oda sıcaklığında bekletilmesinin bakteri sayısını artıracağını kaydederek, pirinç tüketirken dikkatli olmak gerektiğini vurguluyor.