Sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak isteyenler için sağlıklı beslenmenin önemi kaçınılmaz. Sağlıklı beslenmenin yolunu açan ve günümüzde popülerliği giderek artan süper gıdaların sağlığımız üzerinde oluşturduğu olumlu etkilere değinen bir vakıf üniversitesinin Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, marketlerde ve pazarlarda kolaylıkla bulunabilecek süper gıdaların neler olduğunu anlattı.
Dr. Ruhan Aşkın Uzel, marketlerde ve pazarlarda kolaylıkla bulunabilecek süper gıdaların neler olduğunu açıkladı.
Dr. Uzel, “Süper gıdalardan bazıları bağışıklık sistemini düzenlerken bazıları uyku düzenini sağlamakta, bazıları hafızayı güçlendirmekte ya da vücuda vitamin ya da mineral takviye etmektedir” diye konuştu.
Dr. Ruhan Aşkın Uzel, bol antioksidan içeren kakaodan, doğal mikrop önleyicisi tarçına; kalp sağlığını koruyan cevizden, kan şekerini koruyan tatlı patatese kadar süper gıdalar hakkında şu bilgileri verdi:
Kakao: Bol antioksidan içerir. İçerisinde bulunan antioksidan miktarı yeşil çay ve kırmızı şaraptan da fazladır.
Ceviz: İçerisinde bulundurduğu Omega 3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığının korunmasında destekçidir. Kalp ve damar hastalıklarını tedavi eder, lif içeriği bol olduğu için sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.
Dut: Saç dökülmesine karşı kullanılır, fazla miktarda antioksidan içerir bu nedenle birçok hastalığın tedavisinde ve cilt bakım malzemelerinde kullanılmaktadır.
Tarçın: Doğal bir mikrop önleyicidir, kan şekerinin düşürülmesinde destek olur, hafızayı geliştirir, metabolizmanın yağı ve şekeri işlemesini düzenlediği için kolesterolün düşürülmesinde etkilidir.
Badem: Beyin gelişimini destekler, düzenli olarak tüketildiğinde vücudun kolesterol seviyesini düzenler, içerdiği fosfor sayesinde 'osteoporoz' gibi yaşa bağlı sorunların başlamasını önlerken, kemik ve diş yapısının güçlendirilmesinde katkı sağlar.
Böğürtlen: C vitamini açısından oldukça zengindir. Düzenli tüketildiğinde yüksek tansiyonu düşürür, vücudu dinlendirir ve güçlendirir.
Somon: Hafızayı kuvvetlendirir ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir, düşük aklorili olması nedeni ile diyet programlarının vazgeçilmezidir, tansiyonu düzenler, kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir, manik depresiflik ya da depresyon gibi ruhsal aksaklıkların giderilmesi için tercih edilir.
Yaban mersini: Kan şekerini düzenler, bol antioksidan içerir, idrar yollarını temizler, görme kaybı gibi aksaklıkların giderilmesinde yardımcıdır, kalbi onarır, beyin fonksiyonlarını güçlendirir, sindirim sistemini düzenler.
Nar: Yorgunluğu giderir, kolesterol ve şekeri dengeler, kanser hücrelerinin gelişmesine engel olurken, kalp sağlığının korunmasında da yardımcı olur.
Kızılcık: İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir, kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır, diş çürümelerini, solunum enfeksiyonlarını önler.
Tatlı patates: Kan şekerini düzenler, karaciğer, cilt ve prostat kanseri riskini azaltır, zengin lif ve magnezyum içeriği nedeni ile sindirim sistemi için çok yararlıdır, göz ve karaciğer hastalıklarına karşı son derece yararlıdır.
Karalahana: C vitamini deposudur, erken yaşlanmaya neden olan serbest radikallerin miktarını azaltır, hücrelerin aşınma ve yıpranmasını azaltır veya önler, içerisinde bulundurduğu anti-kanser bileşenlerin enzim aktivitesini harekete geçirmesi sayesinde tümör gelişimini önler ya da büyümeyi yavaşlatır.
Keçiboynuzu: Akciğeri temizler ve antioksidan içeriği kansere yakalanma riskini azaltır, antialerjik ve antibakteriyel özelliği vardır, üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir, yüksek lif içeriği sayesinde mideyi ve sindirim sistemini destekler.
Avokado: Vitamin ve mineral deposudur, bol liflidir bu nedenle sindirim sistemini düzenler, kolesterolü dengeler, göz sağlığını korur.
Kinoa: Glutensiz olup besin değeri yüksektir, tam protein kaynağıdır yani vücudun ihtiyacı olan aminoasitleri sağlar, kilo kontrolünü sağlar, sindirim sistemini düzenler, içerisinde bulunan yüksek miktardaki magnezyum minerali sayesinde damarları rahatlatarak şiddetli baş ağrılarının giderilmesini sağlar.
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