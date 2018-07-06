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Somon: Hafızayı kuvvetlendirir ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir, düşük aklorili olması nedeni ile diyet programlarının vazgeçilmezidir, tansiyonu düzenler, kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir, manik depresiflik ya da depresyon gibi ruhsal aksaklıkların giderilmesi için tercih edilir.