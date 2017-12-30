AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu'nun girişimiyle hazırlanan şarkının sözlerini Turgay Evren yazdı. Ek'rem isimli sanatçının besteleyip seslendirdiği "The World Is Bigger Than Five", Türkçe alt yazılı olarak sosyal paylaşım sitelerinde yer almaya başladı.
Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na konuşan Aziz Babuşçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin yanı sıra dünya mazlumlarının da lideri olduğunu söyledi. Babuşçu, bunun kanıtının ise, "Dünya 5'ten büyüktür" cümlesi olduğunu dile getirdi.
Erdoğan'ın son dönemde kullandığı "Güçlü olmak, haklı olmak değildir" cümlesinin de çok önemli olduğunu ifade eden Babuşçu, onun liderliğini bir şarkıyla dünyaya, tüm mazlumlara duyurmayı düşündüklerini vurguladı.
KLİPTE DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE YAŞANAN OLAYLAR YER ALDI
Şarkının klibinde yer alan görüntülerin, sadece Müslüman coğrafyalarda değil, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan dramları ortaya koyduğunu dile getiren Babuşçu, şarkının, insanların duygu dünyalarına hitap ettiğini, onları harekete geçmeye çağırdığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'da karşılanma şekline de değinen Babuşçu, şunları kaydetti:
"Dünyanın mazlumları tarafından bağırlarına basılan, kucaklanan, alkışlanan, sevilen bir lideri, kendi ülkesinde, siyasi rant devşirme peşinde olan siyasetçilerin, muhalefetin anlayamamış, kavrayamamış, görememiş olması ve bu karşıtlığın yer yer ülkesinin, milletinin aleyhine pozisyon almaya gidecek kadar yoldan çıkmış olması üzdü doğrusu. Bu toprakların çocuğu bir liderin, dünya mazlumları tarafından muhabbetle, sevgiyle ve kendi geleceklerinin de lideri olarak algılanmış olması, medeniyet birikimimizin değerlendirmesiyle baktığımızda, bu ülkenin bir evladı, milletvekili olarak beni son derece gururlandırdı."
"KUDÜS MESELESİ NİHAYETLENENE KADAR DÜNYA GÜNDEMİNDE TUTACAĞIZ"
AK Parti İstanbul Milletvekili Babuşçu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), Kudüs merkezli kurulmuş bir örgüt olduğunu hatırlatarak, "Halkların diliyle, devletlerin dili aynı olmuyor. Bugüne kadar İİT de Kudüs merkezli kurulmuş olmasına rağmen beklenen misyonu yerine getirememişti. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da düzenlenen toplantında, İİT'nin yapısının değişmesi gerektiğine dair de bir not düştü, bu önemliydi. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde İİT'nin İstanbul'da toplanması, Kudüs'ü başkent olarak tanıyan bir deklarasyonu kaleme almış olması ve bunun devamında da BM'de, 'Dünya 5'ten büyüktür' sözüyle, 9'a karşı 128 oyla bir karar dönüştürmüş olması, nasıl büyük bir millet olduğumuzu gösterdi. Şu anda çok yoğun bir şekilde Türkiye'den Kudüs'e ziyaretler oluyor. Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanımız Hasan Turan Bey'in özel çalışmaları var, Türkiye hem Parlamentosuyla hem Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Kudüs meselesini nihayetlendirinceye kadar dünya gündeminde tutmaya ve sonuç almaya yönelik çalışmalar yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
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