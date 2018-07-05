16 KASIM 2017: İstanbul’un göbeğindeki Belgrad Ormanları’nda çadırda kurulan kumarhaneyi ve polisin baskınını da Habertürk duyurdu. “Casino Orman” manşeti dünya basınının dikkatini çekti.

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TERÖRİSTİN GÖRÜNTÜSÜ

24 MART 2016: “Antep’ten deport resmi” başlığıyla manşete taşıdığımız haber, Brüksel’de 31 can alan 3 canlı bombadan İbrahim el-Bakraoui’nin DEAŞ’a katılmak için geldiği Gaziantep’te yakalanıp “terörist” uyarısıyla sınır dışı edildiğini ortaya çıkardı. Haber, Daily Mail, Fox, NBC’nin de aralarında olduğu uluslararası basında Habertürk mahreciyle kullanıldı. Haberin ortaya çıkmasıyla Belçika’da adalet ve içişleri bakanları istifa etti.

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PARİS BOMBACISI

20 KASIM 2015: “403 No’lu odada 47 saat” başlığıyla Habertürk’ün manşetine taşıdığı Paris bombacısı Suriyeli Ahmad al Mohammad’in İzmir günleri, yine dünyada iz bıraktı.

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MAVİ MARMARA BASKINI

4 HAZIRAN 2010: İsrail askerleri, Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisini 31 Mayıs’ta sabaha karşı basıp kurşun yağdırdı. Tam 9 kişi yaşamını yitirdi. Baskının fotoğrafları, o an yaşananlar anbean Habertürk’te yer aldı. Tüm dünya basını, dehşet anlarında gemide olan Habertürk muhabiri Şefik Dinç’in fotoğraflarını referans gösterdi.

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SABANCI SUİKASTI SANIĞI

3 ŞUBAT 2016: 20 yıldır aranan Sabancı suikastı tetikçisi DHKP/C militanı İsmail Akkol’un yakalanışını, tüm Türkiye Habertürk’ün “10 saatte kıskıvrak” başlıklı manşetiyle öğrendi. Dünya basını, bu haberde de Habertürk’ü kaynak gösterdi.

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RUS AJANLAR

1 EKIM 2011: İstanbul’da art arda işlenen cinayetlerle ilgili gözler Rusların üzerindeydi. Çeçen komutanları öldüren Rus suikast timinin fotoğraflarını da Habertürk yayımladı.

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‘BEBEĞİMLE BAĞIM YOK’

8 MAYIS 2016: “Taşıdığım bebekle bağım yok” manşetiyle Türkiye, Mersinli Ayşe B.’nin, 5.5 aydır rahmi olmayan bir kadının bebeğini taşıdığı öğrendi. Haberimiz, birçok uluslararası basın kuruluşunda yer aldı.

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CAZİP HALE GETİRİN’

13 KASIM 2017: PISA Direktörü Andreas Schleicher’in Habertürk’e verdiği röportaj günlerce konuşuldu. “Öğretmen ne kadar iyiyse sistem de o kadar iyi olur. Öğretmenliği cazip hale getirmelisiniz” sözleri gündeme damgasını vurdu.

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ACININ DİLİ ORTAK

HABERTÜRK tüm dünyanın yüreğini yakan terör olaylarında, acıya o ülkelerin diliyle ortak oldu.

13 OCAK 2016: DEAŞ’ın İstanbul’daki bombalı saldırısında 8’i Alman 10 kişi hayatını kaybetti. Habertürk’ün “Im Herzen bei Euch” manşeti, kurbanlara yönelik “Kalbimizdesiniz” mesajıydı.

14 KASIM 2015: Fransa tarihinin en büyük terör saldırısında 150 kişi yaşamını yitirdi. Habertürk’ün başlığı Fransızcaydı: “Terreur.”

26 MAYIS 2017: Terör bu sefer İngiltere’deydi. Canlı bombanın kendini patlatmasıyla çoğu çocuk tam 22 kişi can verdi. Habertürk, manşetten “Manchester kenti ve İngilizlerle birlikteyiz” mesajı verdi: “United for Manchester.”

12 MAYIS 2018: Paris’te gölete düşen Fransız arkadaşını kurtarmak için canı pahasına suya atlayan Ersin’in ölümü, sadece Habertürk’ün manşetindeydi. Bir süre önce gerilimin yaşandığı Türkiye-Fransa ilişkilerinde bu acı olay, kardeşlik kavramının yani “fraternite”nin yeniden gündeme gelmesini sağlamıştı.

Sadece acılar değil iyi gelişmeler de Habertürk’ün iki dilli manşetlerinde vücut buldu. 28 Haziran 2016’da Habertürk, “Ve aleyküm şalom” diyerek Türkiye ile İsrail’in ilişkilerinin o dönem normalleşmesine gönderme yaptı.

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ÖZEL HABER VE DİZİLERLE GÜNDEMİ BELİRLEDİ

ANKARA gazeteciliğinin en deneyimli isimlerinden Muharrem Sarıkaya, kulislerden aldığı bilgileri ve değerlendirmelerini paylaştığı köşesinin yanı sıra gündem yaratan haberleri ve yazı dizileriyle de Habertürk’ü bir adım öne taşıdı. İşte o haberlerden bazıları...

KARLOV RÖPORTAJI:

19 Aralık 2016’da suikasta kurban giden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Türk ve dünya basınında son röportajını Sarıkaya’ya verdi.

AYM’DE BARAJ HAMLESİ:

Anayasa Mahkemesi’nin, yüzde 10 seçim barajının kaldırılması için yapılan bireysel başvuruları, 7 Haziran’da yapılan genel seçime yetiştirebilmek için gündemine aldığını ilk Habertürk duyurdu.

BEYAZ HAT:

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda Türk birliklerinin kimliği belirlenemeyen savaş uçakları tarafından vurulması üzerine, Rusya ve Türkiye’nin karşı karşıya gelmemek için bölgede “beyaz hat” kurma kararı almasını Habertürk yazdı.

YENİDEN SIR KÜPÜ:

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde AK Parti’den milletvekili adaylığı için istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan’ın adaylığına onay vermedi. Fidan’ın göreve dönüşünü Habertürk manşetten duyurdu.

AKAR’I GÜLEN’LE GÖRÜŞTÜRMEK İSTEDİ:

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ana karargâhı Akıncı Üssü’nde yaşananlar, günlerce merak konusu oldu. Darbeci generalin Orgeneral Hulusi Akar’ı FETÖ elebaşı ile görüştürmek istediğini, Habertürk yazdı.

YAZI DİZİLERİ:

Sarıkaya, ses getiren yazı dizileri de hazırladı. Her seçim öncesinde Anadolu’yu karış karış dolaştı, seçmenin nabzını tuttu ve izlenimlerini aktardı. Türkiye’ye sığınan göçmenler; 100 yıldan fazla yaşayanların sırları; liderlerin bilinmeyenleri, bu dizilerden bazılarıydı.

NAOMİ SÜLEYMANOĞLU:

Olimpiyat şampiyonu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun Japon anneden bir kızı olduğunu Sarıkaya ortaya çıkardı. Yetmedi; Türkiye’nin Japonya Büyükelçiliği desteğiyle Süleymanoğlu’nun kızı Naomi’ye de ulaştı. Naomi, Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için dün mezarını açtırdı.



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ANKARA’NIN NABZINI TUTTUK

Ankara Temsilcimiz Bülent Aydemir, özel haberleriyle Başkent gündemini okurlarımızla buluşturdu...

10 KRİTER:

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamuda yuvalanan örgüt mensuplarının tasfiyesi için belirlenen kriterleri, ilk kez Habertürk kamuoyuna duyurdu. Bu kriterler dikkate alınarak on binlerce FETÖ’cü kamudan uzaklaştırıldı.

SİBER TERÖR KIRMIZI KİTAPTA:

Teknoloji merkezlerine yönelik sanal terör saldırılarının, askerlerin talebi üzerine, Kırmızı Kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne gireceğine ilişkin ilk haber manşetimizde yer aldı.

‘MUĞLALI’YI KALDIRIN’:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde 33 köylüyü kurşuna dizdiren Orgeneral Mustafa Muğlalı’nın adının Van’daki kışladan silinmesi için bürokratlara talimat verdi. Türkiye, talimatı Habertürk’ten öğrendi. Kısa süre sonra da kışlanın adı değiştirildi.

MİT’TEN TWITTER UYARISI:

Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil devletin zirvesinin de kullandığı Twitter’la ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarını uyardı. MİT’in uyarısında, karşıt unsurların bürokrat ve gazetecileri istihbarat için kullanabileceklerine işaret edildi.

BEYAZ SARAY GİBİ :

Habertürk, Cumhurbaşkanlığı Külliye’sine ilişkin tüm ayrıntıları, ilk kez manşetine taşıdı.

‘JANDARMA YATIYA KALIR’:

Tutuklu ve hükümlülere yönelik koşulların iyileştirilmesine ilişkin haberleri sayfalarına taşıyan Habertürk, cenaze veya hastalık nedeniyle geceyi evinde geçirecek tutukluların yanında jandarma görevlilerinin de yatıya kalacağını manşetten duyurdu.

PARALEL HAZIRLIĞI:

17/25 Aralık sonrasında hâkimler FETÖ’cüleri cezalandırmakta uzun süre tereddütte kaldı. FETÖ’nün Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne terör örgütü olarak alınacağına ilişkin ilk haberi, Habertürk sayfalarına taşıdı.

ABD MODELİ İSTİHBARAT:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Milli İstihbarat Başkanlığı’na dönüşecek MİT’in yeni yapısını 2 yıl önce duyurduk.

KARARGÂH ŞEHİR DIŞINA:

TBMM’nin hemen karşısında bulunan Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nın şehir dışına taşınacağını 2016’da okurlarımıza duyurduk.

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MEDYA DA HABERTÜRK'TEN OKUDU

MİLYONLUK FATURA

CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasını Meclis’e ödettiğini duyurduk. Türkmen istifa eti.

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ÖLÜYE İLAÇ

SGK’dan haksız kazanç elde etmek isteyen özel sağlık kuruluşlarının usulsüz harcamalarının, kurumun denetim elemanlarınca ortaya çıkarılması, bu haberimizle kamuoyuna duyuruldu.

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SATIR ARALARINI YAZDIK

İŞTE 3. KÖPRÜ:

Türkiye, 3. köprüye ilişkin bilgileri ilk kez Habertürk’ten öğrendi. Dönemin Ulaştırma Bakanı, Başbakan Binali Yıldırım, köprü projesinin ayrıntılarını gazetemize anlattı.

SOMA HAKİKATLERİ:

Habertürk, 2014 yılında Türkiye’yi yasa boğan Soma’daki 301 madenciyi ölüme götüren ihmaller zincirini manşetten duyurdu.

KAMUDAN ATILANA YARGI YOLU:

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’cü olduğu iddiasıyla kamudan atılanlara yargı yolu açılacağını ilk biz duyurduk. Haberimizden bir süre sonra, OHAL İnceleme Komisyonu kuruldu.

600 BİN HIRSIZ AKLANDI:

Kaçak elektrik kullanmanın hırsızlık suçu olmaktan çıkarıldığına dair yasal düzenlemeyi manşete taşıdık.

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GÖZÜMÜZÜ AYIRMADIK

AYAKTA 4.5 SAAT:

Ergenekon kapsamında, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Albay Erkan Y.B., FETÖ’cü Savcı Mustafa Bilgili’ye ayakta 4.5 saat ifade verdi. Bu kare, kumpas davalarının sembol fotoğrafları arasında hafızalara kazındı.

KOŞAR ADIM İHALE:

Devlet Malzeme Ofisi’nin, seçimler öncesi son dakika şartname göndererek yaptığı oy pusulası ihalesi 11 milyon 990 bin lira ile sonuçlandı. Habertürk’ün konuyu gündeme getirmesi üzerine 3 gün sonra yenilenen ihalede, aynı firma 899 bin lira vererek ihaleyi kazandı.

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BELGE SAHTE YAZANI BULUN:

Albay Dursun Çiçek’in ıslak imzasını taşıdığı iddia edilen belge ile ilgili HABERTÜRK Genelkurmay’ın Emniyet’e yaptığı “Sahte belge” çağrısını ortaya çıkardı. Çiçek, 4.5 yıl hapis yattı ama sonunda HABERTÜRK’ün haberinin doğruluğu ortaya çıktı.

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PERDEYİ KALDIRDIK

DEAŞ’IN ŞOFÖRÜ:

HABERTÜRK, Ankara Garı katliamında teröristleri Gaziantep’ten Ankara’ya getiren terörist Halil İbrahim D.’nin görüntülerini yayımladı.

AYAKKABI ÇÖZDÜ:

Ankara Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının bir ayakkabı sayesinde çözdüğünü duyurduk.

KENDİNE HâKİM OLMADI:

Kayseri’de hâkim V.Ö., boşanma davasında eşine uzaklaştırma verdiği yabancı uyruklu kadınla aşk yaşamaya başladı. E.Ç. eşi ile hâkimi parkta bıçakladı. V.Ö. açığa alındı.

E-KELEPÇE TAKİP ÜSSÜ:

Adalet Bakanlığı’nın bazı suçluların e-kelepçe gibi yöntemlerle izlendiği Ankara’daki merkezi, kapılarını ilk kez Habertürk’e açtı.

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ŞAŞIRTTIK

Bisiklet Federasyonu Meclis’te tanıtım yaptı, vekiller bisikletlerle tur attı. Ardından bürokratların bisikletlere el koyduğu ortaya çıktı. Federasyon, “Bisikletleri Meclis’e hediye ettik” açıklaması yapmak zorunda kaldı.

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3 YIL ÖNCEDEN YAZDIK

SAVCILAR ‘FİZİK’TEN ÇAKTI:

Ünlü bilim adamı Tesla’nın kim olduğunu bilmeyen Ergenekon savcıları, inceledikleri bir belgede ünlü fizikçinin ismine rastlayınca, iddianamede “Nikola Tesla adında bir şahıs” ifadesini kullandı. Bu haber büyük ses getirdi.

UÇAK GEMİSİNE 3 BABAYİĞİT:

Kamuoyu, Türkiye’nin sahip olacağı ilk uçak gemisini HABERTÜRK’ten öğrendi. HABERTÜRK’ün 1 Ocak 2013 tarihli manşetine koyduğu fotoğraftaki gemi, inşasına 2016 yılında başlanan gemi ile bire bir aynı.