Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Bisikletliler Derneği tarafından Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü dolayısıyla kıtalararası bisiklet gezisi gerçekleştirildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre otomobilsiz yaşama dikkat çekmek için bisikletleriyle gelen katılımcılar, gezi için 4. Levent metro istasyonu çıkışında toplandı.

Daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen bisikletliler, bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçerek bir ilki gerçekleştirdi. Pedal çevirerek sağlıklarını, çevreyi, ekonomiyi korumayı ve dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan katılımcılar Levent-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-Kavacık-Göksu-Kandilli-Beylerbeyi-Üsküdar-Harem güzergâhını takip ederek geziyi Kadıköy’de sonlandırdı. 26 kilometrelik tur sonunda katılımcılara çekilişle bisiklet hediye edildi. Katılımcılar güzergâh boyunca “Arabaya değil bisiklete bin” sloganları attı.