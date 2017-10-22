Otomobil

Dünya rekoru kıran 14 yol

22 Ekim 2017 Pazar, 16:14:40 HABERTURK.COM

Dünyada milyonlarca yol var ama bazılar gerçekten çok özel. Mesela dünyadaki en uzun, en geniş ve en düz otoyollar hangileri? Peki hangisi en uzun, en düz, en virajlı ve en keskin...

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    Auto Ekspress, ilginç bir çalışmaya imza attı ve 14 başlıkta dünyanın 'en' yollarını yazdı... 

    İşte o yollar... 

     

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    EN UZUN

     

    Avustralya'da bulunan Highway 1, 9 bin mil ile dünyanın en uzun otoyolu. 

     

     

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    Ülkenin en büyük şehirleri arasında yer alan Melbourne, Sidney ve Perth gibi kentlerin yanında çok fazla sayıda kasabanın da içerisinden geçiyor. 

     

     

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    EN DÜZ

    Suudi Arabistan'da bulunan Highway 10, 149 mil boyunca dümdüz gitmesiyle dünyanın en düz otoyolu ünvanını alıyor. 

     

     

     

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    Suudi Kralı Fahd için inşa edilen bu yol 75'inci ve 95'inci otoyolları birbirine bağlıyor. 

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Yorumlar 4
  • Misafir 2 saat önce
    o kadar yol yaptık yok mu bizden bişeyler yahu!
  • Misafir 3 saat önce
    bizim köye giden yolun 1 km lik kısmı bu yolları cebinden çıkarır...
  • Misafir 4 saat önce
    TRABZON BOZTEPE-KAYMAKLI YOLUNU GÖRMEMİŞSİNİZ SİZ.
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