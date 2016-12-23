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John Kirby: Halep'teki gelişmeler savaşın bittiği anlamına gelmez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Esed rejiminin Halep'te kontrolü sağlamasının ardından açıklamalarda bulundu

23 Aralık 2016 Cuma, 01:50:31 Güncelleme: 01:51:55 AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin Halep'te kontrolü ele geçirmelerine ilişkin, "Halep'teki gelişmeler savaşın bittiği anlamına gelmez. Daha önce defalarca söyledik; muhalifler savaşmaya devam edecek, aşırıcı grupların Suriye'ye olan ilgisi devam edecek, mültecilerin sayısı artacak." dedi.

Kirby, günlük basın toplantısında, Halep'te yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin bölgeyi kontrolü altına almasına değinen Kirby, şöyle konuştu:

"Halep'teki gelişmeler savaşın bittiği anlamına gelmez. Daha önce defalarca söyledik; muhalifler savaşmaya devam edecek, aşırıcı grupların Suriye'ye olan ilgisi devam edecek, mültecilerin sayısı artacak. Suriye'de herhangi bir diplomatik çözüme ulaşılmadı. Savaşın biteceğine dair herhangi bir işaret görmedik. Bu sadece ABD'nin görüşü değil, uluslararası toplum da Halep'te yaşanan gelişmelerin savaşı sona erdirecek bir adım olduğunu düşünmüyor."

Daha sonra Kirby'ye, "Halep'in yeniden inşası için katkıda bulunacak mısınız?" sorusu yöneltildi.

Halep'in yeniden inşası için herhangi bir yardım planı olduğunu bilmediğini anlatan Kirby, "Halep'e bakarsanız, rejim ve destekçileri Moskova ile Tahran'ın yıkımını görürsünüz. Ölümlerin ve yıkımların sorumluları bunlardır." ifadelerini kullandı.

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