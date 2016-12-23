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Berlin saldırısında flaş gelişme!
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Berlin saldırısı şüphelisi İtalya'da öldürüldü!

Berlin'de geçtiğimiz Pazartesi günü bir Noel pazarına kamyonla düzenlenen saldırının şüphelisi İtalya'da öldürüldü

23 Aralık 2016 Cuma, 12:27:03 Güncelleme: 12:35:27 HABERTURK.COM

Berlin'de Noel pazarına yapılan kamyonlu saldırının şüphelisi İtalya'nın Milano kentinde vurularak öldürüldü.

Pazartesi akşamı düzenlenen saldırıda, Tunus asıllı olduğu belirtilen bir kişi 25 tonluk bir kamyonla şehrin işlek Noel pazarlarından birine dalmış, olay sonrasında 12 kişi hayatını kaybetmiş 48 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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YORUMLAR 2
  • Misafir 16 dakika önce
    niye canlı yakalanmadi? canlı yakalanıp sorguya çekilmesi lazım değil miydi ??? anlayana !!!
  • Misafir 22 dakika önce
    Cok yazik yaalanip sorguya cekilmesi lazimdi
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