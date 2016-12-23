Berlin saldırısında flaş gelişme!

Berlin'de Noel pazarına yapılan kamyonlu saldırının şüphelisi İtalya'nın Milano kentinde vurularak öldürüldü.

Pazartesi akşamı düzenlenen saldırıda, Tunus asıllı olduğu belirtilen bir kişi 25 tonluk bir kamyonla şehrin işlek Noel pazarlarından birine dalmış, olay sonrasında 12 kişi hayatını kaybetmiş 48 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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