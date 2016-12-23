Almanya'daki taksicilerden duyarlı davranış

Almanya'nın Köln kentinde çalışan bir grup Türk taksici, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların ailelerine destek olmak için yardım kampanyası düzenledi.

Taksiciler kendi aralarında topladıkları 6 bin 320 avroyu Köln'deki Ziraat Bankası aracılığıyla, "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" hesabına gönderdi.

Kölnlü taksiciler adına gazetecilere açıklamada bulunan Mustafa Erdem, taksici arkadaşları ile arasında topladıkları parayı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini durdurmak için canlarını ortaya koyan şehitlerin ailelerine sahip çıkmak için Türkiye'ye gönderdiklerini söyledi.

15 Temmuz gecesi yaşananları iç ve dış mihraklar tarafından yapılan bir hain bir saldırı olarak nitelendiren Erdem:

"Vatanımıza bir saldırı oldu ve bu saldırı Elhamdülillah püskürtüldü. Tabii burada canını malını ortaya koyan polisimize, askerimize ve bütün sivil kardeşlerimizin hatıralarına sahip çıkmak adına bizler de bu yardım kampanyasını gerçekleştirdik. Vatan, millet sevdalısı taksiciler olarak şehitlerimizin geride kalan emanetlerine sahip çıkmak istedik." dedi.Türkiye başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun her türlü terörü kınadıklarını kaydeden Erdem, "Kölnlü taksiciler olarak daha önce de yaşanan doğal felaketlerde vatanımızın, milletimizin yanında olduk, her zaman da oluruz. Allah bundan sonra bize bu tür felaketler yaşatmasın." ifadesini kullandı.